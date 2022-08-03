Немецкий евродепутат обвинил руководство РФ в антисемитизме из-за давления на "Сохнут"

Комментируя процесс по ликвидации в России Еврейского агентства "Сохнут" депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галлер заявил, что антисемитизм всегда был присущ России и назвал фашистским российское правительство.

Соответствующее заявление немецкий политик сделал в комментарии Guildhall.

"Процесс по закрытию Еврейского агентства "Сохнут" — это предупреждение правительству Израиля за их позицию в отношении войны РФ против Украины, которая их не устраивает. Они вероятно рассчитывают, что смогут такой кампанией повлиять на израильское правительство. А вот какой будет реакция Израиля, сейчас мы не можем спекулировать, возможно высылка российских дипломатов, возможно еще что-то", — заявил политик.

"Российские националисты – антисемиты. И в России всегда был антисемитизм, евреев всегда дискриминировали, даже в советские времена. Это вписывается в генеральную линию таких фашистских структур, которые есть в РФ, антисемитизм очень близок им. Антисемитизм был структурно присущ России на протяжении многих он был развернут и по-разному практиковался", — отметил он.

"А российское правительство и националисты и фашисты", — подытожил Михаэль Галлер.

Напомним, напряженность в отношениях России и Израиля возникла в связи с решением Минюста России обратиться в суд с исковым требованием прекратить деятельность "Еврейского агентства "Сохнут" в России. У организации открыты офисы в девяти городах РФ, а штат насчитывает несколько израильских эмиссаров и 100 сотрудников из числа российских граждан. В агентстве отметили, что правовое урегулирование вопроса о ликвидации "Сохнут" в России невозможно, поэтому планируют релокацию офиса в Израиль. Обработку заявок запланировали перенести в онлайн.

Решение о запрете организации связывают с позицией Израиля по Украине.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид дал поручение внешнеполитическому ведомству страны подготовить ряд политических мер против РФ. Им дадут ход, если Еврейское агентство в России будет ликвидировано.

Также стало известно, что сотрудников Еврейского агентства прослушивала российская разведка.