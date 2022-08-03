Німецький євродепутат звинуватив керівництво РФ в антисемітизмі через тиск на "Сохнут"

Коментуючи процес ліквідації в Росії Єврейського агентства "Сохнут" депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що антисемітизм завжди був притаманний Росії і назвав фашистським російський уряд.

Відповідну заяву німецький політик зробив у коментарі Guildhall.

"Процес із закриття Єврейського агентства "Сохнут" — це попередження уряду Ізраїлю за їхню позицію щодо війни РФ проти України, яка їх не влаштовує. Вони, ймовірно, розраховують, що зможуть такою кампанією вплинути на ізраїльський уряд. А ось якою буде реакція Ізраїлю, зараз ми не можемо спекулювати, можливо висилання російських дипломатів, можливо ще щось", — заявив політик.

"Російські націоналісти – антисеміти. І в Росії завжди був антисемітизм, євреїв завжди дискримінували, навіть у радянські часи. Це вписується в генеральну лінію таких фашистських структур, які є в РФ, антисемітизм дуже близький до них. Антисемітизм був структурно притаманний Росії, протягом багатьох він був розгорнутий і по-різному практикувався", — зазначив він.

"А російський уряд і націоналісти і фашисти", — підсумував Міхаель Галлер.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Росії та Ізраїлю виникла у зв'язку з рішенням Мін'юсту Росії звернутися до суду з позовною вимогою припинити діяльність "Єврейського агентства "Сохнут" у Росії. В організації відкриті офіси в дев'яти містах РФ, а штат налічує кілька ізраїльських емісарів та 100 співробітників із числа російських громадян. В агентстві зазначили, що правове врегулювання питання про ліквідацію "Сохнут" у Росії неможливе, тому планують релокацію офісу до Ізраїлю. Обробку заявок запланували перенести до онлайн.

Рішення про заборону організації пов'язують із позицією Ізраїлю щодо України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід дав доручення зовнішньополітичному відомству країни підготувати низку політичних заходів проти РФ. Їм дадуть хід, якщо Єврейська агенція в Росії буде ліквідована.

Також стало відомо, що співробітників Єврейської агенції прослуховувала російська розвідка.