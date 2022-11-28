В парламенте Швеции призывают наложить санкции на продажу продукции российского ВПК

Все экономические отношения с Россией должны быть разорваны, уверен депутат Риксдага Магнус Якобсон

Запад, в частности Европейский союз, должны наложить санкции не только на покупку продукции российского ВПК, но также и на продажу такой продукции.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швеции (Риксдага) Магнус Якобсон, представитель входящей в коалицию Христианско-демократической партии.

"То, что продукция российского ВПК продается в странах Запада и пополняет российский бюджет — абсолютно неприемлемо. 100% экономических отношений с Россией должны быть прекращены, это единственный путь сделать это действительно ощутимым для них (…). Не только покупка, но и продажа российского вооружения должна быть запрещена, в частности, на уровне ЕС. Россия должна заплатить за все, что она сделала, в том числе это касается финансовых выплат, российские войска должны быть отброшены", — заявил политик.

"Еще раз подчеркиваю, это моя персональная позиция – все полностью экономические отношения с Россией должны быть разорваны. Это будет действительно правильным и ощутимым шагом для РФ", — подытожил Магнус Якобссон.

Ранее ряд мировых СМИ сообщали о том, что Россия продолжает реализовывать продукцию собственного ВПК в странах Запада, в частности на территории США и ЕС. Так, было приведено расследование где концерн "Калашников" и компания Alfa Precision продавала продукцию российского гиганта в западных странах. Кроме того, вопреки санкциям концерн "Калашников" пытался приобрести линию по производству патронов в ЕС.