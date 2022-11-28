У парламенті Швеції закликають накласти санкції на продаж продукції російського ВПК

Усі економічні відносини з Росією мають бути розірвані, упевнений депутат Ріксдагу Магнус Якобсон

Захід, зокрема Європейський союз, мають накласти санкції не лише на купівлю продукції російського ВПК, а й на продаж такої продукції.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції (Ріксдагу) Магнус Якобсон, представник Християнсько-демократичної партії, яка входить до коаліції.

"Те, що продукція російського ВПК продається у країнах Заходу та поповнює російський бюджет – абсолютно неприйнятно. 100% економічних відносин із Росією мають бути припинені, це єдиний шлях зробити це справді відчутним для них (…). Не лише купівля, а й продаж російського озброєння має бути заборонено, зокрема, на рівні ЄС. Росія має заплатити за все, що вона зробила, зокрема це стосується фінансових виплат, а російські війська мають бути відкинуті", — заявив політик.

"Ще раз наголошую, це моя персональна позиція – всі повністю економічні відносини з Росією мають бути розірвані. Це буде справді правильним і відчутним кроком для РФ", — підсумував Магнус Якобссон.

Раніше низка світових ЗМІ повідомляла про те, що Росія продовжує реалізовувати продукцію власного ВПК у країнах Заходу, зокрема на території США та ЄС. Так, було наведено розслідування, де фігурують концерн "Калашников" і компанія Alfa Precision, яка продавала продукцію російського гіганта в західних країнах. Крім того, всупереч санкціям концерн "Калашников" намагався придбати лінію з виробництва патронів у ЄС.