Ответственность за будущее поколение украинцев на каждом из нас – Юлия Паевская поблагодарила Министра иностранных дел Люксембурга

16 декабря украинская защитница, парамедик Юлия Паевская (Тайра) встретилась с Жаном Ассельборном, министром иностранных дел Люксембурга. Она поблагодарила за предоставление убежища беженцам из Украины.

"Тысячи украинцев были вынуждены покинуть собственные дома из-за варварских амбиций России. Несколько десятков городов были стерты с лица земли. Агрессор воюет со школами, детскими садами, домами и торговыми центрами" — прокомментировала Юлия в Twitter.

Люксембург — одна из стран, которая дала возможность украинским детям продолжать учебу, быть в безопасности и не ощущать страха ракетных ударов, — пишет Юлия.

"Сегодня россияне пытаются заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях оккупантов. Поэтому они наносят точные удары по теплоэнергостанциям, чтобы украинцы были без электричества, связи, водоснабжения" — отметила Юлия.

Ответственность за будущее поколение Украины на каждом из нас — поэтому мы должны сделать все, чтобы защитить его и воспитать достойных чиновников, — добавила Юлия.

Встреча прошла после награждения украинского народа премией Сахарова в Страсбурге, где Европарламент отметил жертвенную борьбу украинцев.