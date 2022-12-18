Відповідальність за майбутнє покоління українців на кожному з нас - Юлія Паєвська подякувала Міністру закордонних справ Люксембургу

16 грудня українська захисниця, парамедик Юлія Паєвська (Тайра) зустрілася із Жаном Ассельборном, Міністром закордонних справ Люксембургу. Вона подякувала за надання прихистку біженцям з України.

"Тисячі українців були змушені покинути власні домівки через варварські амбіції Росії. Кілька десятків міст були стерті з лиця землі. Агресор воює зі школами, дитячими садочками, будинками і торговими центрами." — прокоментувала Юлія у Twitter.

Люксембург — одна з країн, яка дала можливість українським дітям продовжувати навчання, бути в безпеці і не відчувати страху ракетних ударів, — пише Юлія.

"Сьогодні росіяни намагаються примусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах окупантів. Тому вони завдають точних ударів по теплоенергостанціях, щоб українці були без електрики, зв'язку, водопостачання" — зазначила Юлія.

Відповідальність за майбутнє покоління України на кожному з нас — тому ми повинні зробити все, щоб захистити його і виховати гідних державотворців, — додала Юлія.

Зустріч відбулася після нагородження українського народу премією Сахарова у Страсбурзі, де Європарламент відзначив жертовну боротьбу українців.