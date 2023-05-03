"Слуги народа" проигрывают "Европейской солидарности" в Киевском облсовете, — политолог

Провластная политическая сила проигрывает регион основному конкуренту

Заместитель главы ОП и куратор Киевской области от "Слуги народа" Алексей Кулеба проигрывает политическую войну в регионе "Европейской солидарности". Об этом свидетельствует информация о распаде фракции "Слуги народа" в Киевском облсовете и замена в руководстве облсовета его представителя на представителя партии Порошенко, сообщает политолог Светлана Кушнир.

"Новость о распаде фракции "слуг" в Киевском облсовете и грядущая смена руководства облсовета со "слуг народа" на "ЕС" свидетельствует о том, что провластная политическая сила проигрывает регион Порошенко. Причем проигрывает с треском. Ведь куратором региона является заместитель главы ОП – Алексей Кулеба, еще недавно возглавлявший Киевскую ОГА", — пишет Кушнир.

По словам политолога, учитывая, что Алексей Кулеба отвечает за региональную политику в Офисе президента, потеря стратегического центрального региона свидетельствует о больших проблемах в работе руководителя этого направления.

"Более того, "слуги" проигрывают основному конкуренту — партии Порошенко. Это первый громкий провал Кулебы как главы региональной политики в ОП. Если слуги не удержат ситуацию в Киевском облсовете, Кулеба может повторить опыт своего предшественника Тимошенко, который потерял доверие президента и был отправлен в отставку", — резюмирует Кушнир.