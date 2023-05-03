"Слуги народу" програють "Європейській солідарності" в Київській облраді, - політолог

Провладна політична сила програє регіон основному конкуренту

Заступник голови ОП та куратор Київщини від "Слуги народу" Олексій Кулеба програє політичну війну в регіоні "Європейській солідарності". Про це свідчить інформація щодо розпаду фракції "Слуги народу" в Київській облраді та заміна в керівництві облради її представника на представника партії Порошенка, повідомляє політолог Світлана Кушнір.

"Новина про розпад фракції "слуг" в Київській облраді та прийдешня зміна керівництва облради зі "слуг народу" на "ЄС" свідчить про те, що провладна політична сила програє регіон Порошенку. При чому, програє з тріском. Адже куратором регіону є заступник голови ОП – Олексій Кулеба, який ще донедавна очолював Київську ОДА", — пише Кушнір.

За словами політолога, враховуючи, що Олексій Кулеба відповідає за регіональну політику в Офісі президента — втрата стратегічного центрального регіону свідчить про великі проблеми в роботі керівника цього напрямку.

"Більше того, "слуги" програють основному конкуренту – партії Порошенка. Це перший голосний провал Кулеби, як очільника регіональної політики в ОП. Якщо слуги не втримають ситуацію в Київській облраді, Кулеба може повторити досвід свого попередника Тимошенка, який втратив довіру президента і був відправлений у відставку", — резюмує Кушнір.