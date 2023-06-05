"Блатной беженец": что делает экспредседатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник за границей

В прошлом году, когда российско-украинская война уже была в разгаре, украинцев шокировал опрос общественного мнения в Словакии. Результаты показали, что большинство жителей этой соседней европейской страны скорее порадовались бы победе России. Со стороны словацкой власти Украина имеет однозначную поддержку в своей борьбе, а вот общественное мнение – не столь однозначно.

В этой стране есть проблемы с дезинформацией, пророссийскими нарративами и российскими влияниями. Но одними из тех, кто настраивает словаков против Украины, являются сами же украинцы – как бы ни было обидно это осознавать.

"В Словакии я наслушалась кучу неприятных историй о нас, украинцах", — написала на днях публицистка из Харькова Анна Гин. Это были разговоры о том, как беженцы в соболиных шубах и бриллиантах, недовольно фыркая, разгребали гуманитарные пакеты с хлебом "фу, да он же вчерашний". Или о беженцах на троих Bugatti, в то время как в Братиславе автомобиль стоимостью более десяти тысяч евро не каждый день встретишь.

"Конечно, словаки смотрели удивленно", — констатировала публицистка.

Одним из тех, кто формирует такой имидж Украины и украинцев в соседней Словакии, является бывший председатель Днепропетровского областного совета и бывший народный депутат Святослав Олейник. В Украине он известен целым рядом скандалов.

Последний скандал – это как раз бегство Олейника за границу, в соседнюю Словакию. По данным политолога Алексея Голобуцкого, у бывшего председателя Днепропетровского облсовета есть не украинский паспорт, с которым, собственно, ему и удалось пересечь границу во время военного положения.

В то время как Российская Федерация ежедневно уничтожает дома в Днепропетровской области, этот политик занялся не поиском помощи родной области, а обустройством собственного жилья за рубежом. В сеть недавно попали фото нового двухэтажного дома, который в Словакии строит для себя Святослав Олейник.

Дом возводится в небольшом населенном пункте с красноречивым названием Блатница. Если посмотреть на карту, то видно, что это рядом с огромной заповедной зоной – Национальным парком Большая Фатра.

Как оказалось, этот украинский политик – один из тех, кто годами формирует негативный имидж об Украине в Словакии. Мы проверили, что о нем пишут в словацких СМИ. Выяснилось, что материалы о Святославе Олейнике в словацких медиа связаны с коррупционными темами.

Еще в 2016 году несколько публикаций об Олейнике сделало авторитетное издание Trend. Одна из развернутых статей, где они обращают внимание на днепропетровского политика, называется "Бизнес в Словакии привлекает украинцев, которые имели проблемы с правоохранителями дома".

В публикации частично объясняется, чем Олейника так манит эта страна. Словацкие журналисты объясняли: в свое время в Словакии нашли "приют" люди Игоря Коломойского, одним из которых был именно нынешний экспредседатель облсовета. Политики из Днепра выбрали для бизнес-целей не столичную Братиславу, а Жилинский край и город Жилина, который является побратимом Днепра. Олейник основал там несколько компаний.

Издание Trend обращает особое внимание на то, что с 2015 года Святослав Олейник испытывает серьезные трудности с украинскими правоохранителями. Днепровский политик подозревался в поддержке организованной преступной группировки. "Ее члены якобы были причастны к похищениям людей, контрабанде, а также упоминались в связи с убийством сотрудника СБУ. Тогда Олейник скрылся из Украины в Словакию", — пишет словацкое медиа.

Словакией Олейник интересуется уже давно, говорится в публикации с 2016 года. Еще когда он был депутатом Верховной Рады в 2008 году, купил дом вблизи курортного города Турчянске Теплице, известного своими термальными водами. Сам украинский политик объяснял, что это было дешевле, чем купить подобный дом в Украине в Карпатах.

"В отличие от современной Украины, Словакия имеет стабильную экономику, правовую и налоговую систему", – говорил сам тогдашний депутат украинского парламента в комментарии по запросу словацкого издания Trend.

То же словацкое издание опубликовало еще одну статью об Олейнике. Публикация называлась "Фигурантом коррупционного дела в Украине является компания из Словакии".

Здесь словацкие журналисты обратили внимание на компанию под названием Arograf, которая базируется в Блатнице и получает прибыль от сомнительного бизнеса. Как отмечается, Arograf стала партнером одной из компаний, связанной с окружением Коломойского на Днепропетровщине и являющейся фигурантом коррупционных дел при строительстве дорог в области.

Согласно выписке из коммерческого реестра Словакии, владелицей Arograph является Ирина Гуназа родом из Днепропетровщины. Ее имя, обращают внимание словацкие медийщики, значится контактным лицом партии Святослава Олейника "Украина будущего".

Как пишет украинское издание Informator, с 2014 по 2019 год на Ирину Гуназу оформляли недвижимость как в Украине, так и в Словакии. Хотя официально у нее не было для этого средств. В период 2015-2016 гг. она не зарабатывала, а в 2017-2019 гг. получила доход в размере 2,08 млн гривен.

Такой финансовый успех связывают с тем, что у Гуназы якобы есть дети от Святослава Олейника, которые поживали вместе с матерью в Словакии. Именно в это время политик был на пике своей политической карьеры, а связанные с ним фирмы выигрывали многомиллионные тендеры.

Формируя в Словакии образ Украины как государства коррупционеров, Олейник одновременно распространяет пророссийские нарративы.

Ранее он не скрывал своего увлечения пророссийским премьер-министром Словакии Робертом Фицо. "В целом, я оцениваю его политику как очень положительную для Словакии, которая в последние годы демонстрирует стабильный рост", — говорил Олейник в комментарии Trend.

Как известно, Фицо выступал за прекращение военной помощи Украине и отмену санкций в отношении РФ.

Олейник увлекается деятельностью пророссийского политика Роберта Фицо

В этом году вокруг Олийныка разгорелся еще один скандал — в сети активно распространяли пост, сделанный якобы от его имени. В сообщении говорилось, что нужно скорее идти на компромисс с Россией с учетом ее интересов. Также была размещена картинка, где ладони, раскрашенные в украинский и русский флаги, держат голубя мира. И хотя оригинал сообщения найти не удалось, это все равно бросило тень на и без того подмоченную репутацию Олейника.

Дополнительное внимание следует обратить на дату, когда Святослав Олийнык написал заявление о досрочном прекращении его полномочий как депутата Днепропетровского областного совета по собственному желанию. По данным официального сайта Днепропетровского облсовета, депутат написал это заявление 18 февраля 2022 — за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Можно предположить, что он раньше времени решил завязать с Украиной и найти "запасной аэродром" в Словакии.

Впрочем, сейчас среди днепропетровского политикума ходят слухи, что Олейник снова хочет вернуться в политическую игру и уже подыскивает для себя новую политическую силу.