"Блатний біженець": що робить ексголова Дніпропетровської облради Святослав Олійник за кордоном

Минулого року, коли російсько-українська війна уже була в розпалі, українців шокувало опитування громадської думки у Словаччині. Результати засвідчили, що більшість мешканців цієї сусідньої європейської країни радше вітали б перемогу Росії. З боку словацької влади Україна має однозначну підтримку у своїй боротьбі, а от суспільна думка – не така однозначна.

У цій країні є проблеми є дезінформацією, проросійськими наративами та російськими впливами. Але одними із тих, хто налаштовує словаків проти України, є самі ж українці – як би не було прикро це усвідомлювати.

"У Словаччині я наслухалася купу неприємних історій про нас, українців", — написала днями публіцистка з Харкова Анна Гін. Це були розмови про те, як біженці в соболиних шубах та діамантах, невдоволено пирхаючи, розгрібали гуманітарні пакети з хлібом "фу, та він же вчорашній". Або про біженців на трьох Bugatti у той час, як у Братиславі автомобіль вартістю більше десяти тисяч євро не кожен день зустрінеш.

"Звичайно, що словаки дивилися здивовано", — констатувала публіцистка.

Одним із тих, хто формує ось такий імідж України та українців у сусідній Словаччині, є колишній голова Дніпропетровської обласної ради та колишній народний депутат Святослав Олійник. В Україні він відомий цілою низкою скандалів.

Останній скандал – це якраз втеча Олійника за кордон, до сусідньої Словаччини. За даними політолога Олексія Голобуцького, колишній голова Дніпропетровської облради має не український паспорт, з яким, власне, йому і вдалося перетнути кордон під час воєнного стану.

У той час, як Російська Федерація щоденно знищує будинки у Дніпропетровській області, цей політик зайнявся не пошуком допомоги для рідної області, а облаштуванням власного житла за кордоном. У мережу нещодавно потрапили фото нового двоповерхового будинку, який у Словаччині будує для себе Святослав Олійник.

Дім зводиться у невеликому населеному пункті з промовистою назвою Блатниця. Якщо подивитися на карту, то видно, що це поряд з величезною заповідною зоною – Національним парком Велика Фатра.

Як виявилося, цей український політик – один з тих, хто роками формує негативний імідж про Україну у Словаччині. Ми перевірили, що про нього пишуть у словацьких ЗМІ. З’ясувалось, що матеріали про Святослава Олійника у словацьких медіа пов’язані з корупційними темами.

Ще у 2016 році декілька публікацій про Олійника зробило авторитетне видання Trend. Одна із розгорнутих статей, де вони звертають увагу на дніпропетровського політика, має назву "Бізнес у Словаччині приваблює українців, які мали проблеми з правоохоронцями вдома".

У публікації частково пояснюється, чим Олійника так манить ця країна. Словацькі журналісти пояснювали: свого часу у Словаччині знайшли собі "притулок" люди Ігоря Коломойського, одним із яких був саме нинішній ексголова облради. Політики з Дніпра обрали собі для бізнес-цілей не столичну Братиславу, а Жилінський край та місто Жиліна, яке є побратимом Дніпра. Олійник заснував там декілька компаній.

Видання Trend звертає особливу увагу на те, що з 2015 року Святослав Олійник має серйозні труднощі із українськими правоохоронцями. Дніпровського політика підозрювали у підтримці організованого злочинного угрупування. "Його члени нібито були причетні до викрадень людей, контрабанди, а також згадувалися у зв'язку з вбивством співробітника СБУ. Тоді Олійник втік з України до Словаччини", — пише словацьке медіа.

Словаччиною Олійник цікавиться вже давно, йдеться у публікації від 2016 року. Ще коли він був депутатом Верховної Ради у 2008 році, купив будинок поблизу курортного міста Турчянске Тепліце, відомого своїми термальними водами. Сам український політик пояснював, що це було дешевше, ніж купити подібний будинок в Україні в Карпатах.

"На відміну від сучасної України, Словаччина має стабільну економіку, правову та податкову систему", – казав сам тодішній депутат українського парламенту у коментарі на запит словацького видання Trend.

Те ж словацьке видання опублікувало ще одну статтю про Олійника. Публікація мала назву "Фігурантом корупційної справи в Україні є компанія зі Словаччини".

Тут словацькі журналісти звернули увагу на компанію із назвою Arograf, що базується у Блатниці та отримує прибуток від сумнівного бізнесу. Як зазначається, Arograf стала партнером однієї із компаній, що пов’язана із оточенням Коломойського на Дніпропетровщині і яка є фігурантом корупційних справ під час будівництва доріг в області.

Згідно з випискою з комерційного реєстру Словаччини, власницею Arograph є Ірина Гуназа родом із Дніпропетровщини. Її ім’я, звертають увагу словацькі медійники, значиться контактною особою партії Святослава Олійника "Україна майбутнього".

Як пише українське видання Informator, з 2014 по 2019 рік на Ірину Гуназу оформлювали нерухомість як в Україні, так і у Словаччині. Хоча офіційно в неї не було для цього коштів. У період 2015-2016 рр. вона не заробляла, а у 2017-2019 рр. отримала дохід в розмірі 2,08 млн гривень.

Такий фінансовий успіх пов’язують з тим, що у Гунази начебто є діти від Святослава Олійника, які поживали разом із матір’ю у Словаччині. Саме в цей час політик був на піку своєї політичної кар’єри, а фірми, які з ним пов’язували, вигравали багатомільйонні тендери.

Формуючи у Словаччині образ України як держави корупціонерів, Олійник одночасно поширює проросійські наративи.

Раніше він не приховував свого захоплення проросійським прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. "Загалом я оцінюю його політику як дуже позитивну для Словаччини, яка останніми роками демонструє стабільне зростання", — говорив Олійник у коментарі Trend.

Як відомо, Фіцо виступав за припинення військової допомоги Україні та за скасування санкцій щодо РФ.

Олійник захоплюється діяльністю проросійського політика Роберта Фіцо

Цьогоріч навколо Олійника розгорівся ще один скандал — в мережі активно поширювали пост, зроблений нібито від його імені. У дописі йшлося про те, що потрібно скоріше йти на компроміс з Росією з урахуванням її інтересів. Також була розміщена картинка, де долоні, розфарбовані в український та російський прапори, тримають голуба миру. І хоч оригінал допису знайти не вдалось, це все-одно кинуло тінь на і без того підмочену репутацію Олійника.

Додаткову увагу варто звернути на дату, коли Святослав Олійник написав заяву про дострокове припинення його повноважень як депутата Дніпропетровської обласної ради за власним бажанням. За даними офіційного сайту Дніпропетровської облради, депутат написав цю заяву 18 лютого 2022 року – за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україні.

Можна припустити, що він завчасно вирішив зав’язати з Україною і знайти "запасний аеродром" у Словаччині.

Утім, нині серед дніпропетровського політикуму ширяться чутки, що Олійник знову хоче повернутися у політичну гру і вже підшуковує для себе нову політичну силу.