Саакашвили заявил, что гордится украинскими антикоррупционерами: назвал Кривоноса, Шуляк, Лысенко

Бывший президент Грузии и экс-глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили считает революционными реформы строительной отрасли и высоко оценивает деятельность антикоррупционной вертикали в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя визит украинской делегации представителей антикоррупционных органов в Вашингтон.

"Группа украинских антикоррупционеров в Белом доме с Джеком Салливаном. Я горжусь этой фотографией, потому что работал с [нынешним директором Национального антикоррупционного бюро Украины] Семеном Кривоносом еще с 2015 года. Он приложил руку к нашему перекрытию коррупции на Одесской таможне, потом вместе со мной пошел в отставку и был одним из организаторов маршей против коррупции. После того, как Президент Зеленский поручил мне возглавить Офис реформ, Семен стал настоящим мотором и генератором идей нашего офиса. Он вместе с [председателем комитета по вопросам строительства и главой партии "Слуга народа"] Еленой Шуляк стал автором революционной реформы в сфере дерегуляции строительства [законопроект 5655], после чего Семен стал директором нового ведомства по выдаче строительных разрешений [Госинспекции архитектуры и градостроительства], которое в течение года его работы были на 100% чисты от коррупции", — написал Саакашвили.

Он также добавил, что нынешняя заместитель главы НАБУ, а ранее руководитель коммуникаций ведомства Полина Лысенко "была душой нашего Офиса и благодаря ее мощным связям и коммуникационным талантам мы получили мощную поддержку от международного сообщества". "Сейчас она замглавы НАБУ, и я думаю, первые мощные результаты их работы уже очевидны", – добавил Саакашвили.

Также он отметил первого заместителя главы НАБУ Гизо Углаву. "Вместе со мной приехал в Украину и мы вместе писали закон о НАБУ", – написал экс-президент Грузии.

Напомним, по данным СМИ, в 2015-2016 годах Семен Кривонос занимал должность первого заместителя начальника управления Государственной фискальной службы в Одесской области. На тот момент регион возглавлял Саакашвили, а Кривонос в составе его команды координировал работу управления по противодействию таможенным правонарушениям и курировал экономический блок, основным направлением деятельности которого был контроль таможенной стоимости ввозимых товаров. В этот период работы на Одесской таможне Семен Кривонос реализовывал антикоррупционный проект Открытое таможенное пространство, направленное на ликвидацию контрабандных схем.

Проект закона о градостроительной реформе №5655 позволит цифровизировать большинство процессов в строительной отрасли и свести к минимуму коррупционные риски, связанные с выдачей разрешительной документации, усилит ответственность за незаконное и незавершенное строительство, расширит полномочия громад по градостроительному контролю, заявляла ранее одна из авторов документа Елена Шуляк.