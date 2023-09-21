Саакашвілі заявив, що пишається українськими антикорупціонерами: назвав Кривоноса, Шуляк, Лисенко

Колишній президент Грузії та ексголова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі вважає революційними реформи будівельної галузі та в цілому високо оцінює діяльність антикорупційної вертикалі в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи візит української делегації представників антикорупційних органів до Вашингтону.

"Група українських антикорупціонерів у Білому домі з Джеком Салліваном. Я пишаюся цією фотографією, бо працював із [нинішнім директором Національного антикорупційного бюро України] Семеном Кривоносом ще з 2015 року. Він доклав руку до нашого перекриття корупції на Одеській митниці, потім разом зі мною пішов у відставку і був одним із організаторів маршів проти корупції. Після того, як Президент Зеленський доручив мені очолити Офіс реформ, Семен став справжнім мотором та генератором ідей нашого офісу. Він разом [головою комітету з питань будівництва і головою партії "Слуга народу"] Оленою Шуляк став автором революційної реформи у сфері дерегуляції будівництва [законопроєкт 5655], після чого Семен став директором нового відомства з видачі будівельних дозволів [Держінспекції архітектури і містобудування], яке протягом року його роботи було на 100% чистим від корупції", — написав Саакашвілі.

Він також додав, що нинішня заступниця голови НАБУ, а раніше керівниця комунікацій відомства Поліна Лисенко "була душею нашого Офісу і завдяки її потужним зв'язкам та комунікаційним талантам ми отримали потужну підтримку від міжнародної спільноти". "Зараз вона заступниця голови НАБУ, і я думаю, перші потужні результати їхньої роботи вже очевидні", — додав Саакашвілі.

Також він відзначив першого заступника глави НАБУ Гізо Углаву. "Разом зі мною приїхав до України і ми разом писали закон про НАБУ", — написав експрезидент Грузії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у 2015−2016 роках Семен Кривонос обіймав посаду першого заступника начальника управління Державної фіскальної служби в Одеській області. На той момент регіон очолював Саакашвілі, а Кривонос у складі його команди координував роботу управління з протидії митним правопорушенням і курував економічний блоком, основним напрямком діяльності якого був контроль митної вартості ввезених товарів. В цей період роботи на Одеській митниці Семен Кривонос реалізовував антикорупційний проєкт Відкритий митний простір, спрямований на ліквідацію контрабандних схем.

Проєкт закону про містобудівну реформу №5655 дозволить цифровізувати більшість процесів у будівельній галузі та звести до мінімуму корупційні ризики, пов’язані із видачею дозвільної документації, посилить відповідальність за незаконне і незавершене будівництво, розширить повноваження громад щодо містобудівного контролю, заявляла раніше одна із авторок документа Олена Шуляк.