РФ перевооружается, ожидая, что помощь Запада Украине ослабнет - британский парламентарий

Россия перевооружается и ожидает, что помощь Украине со стороны западных государств ослабнет. Ответом же Запада должно стать увеличение военной помощи Украине и усиление санкций, наряду с усилением западного единства, а не ведение долгой войны. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Великобритании, бывший член Лейбористской партии Нейл Коул.

"Российская стратегия, как мы видим, состоит в том, чтобы перевооружить саму себя, ожидая, что интерес других государств поддерживать помощь Украине ослабнет", — заявил парламентарий.

"Я считаю, что единственным правильным ответом является не ведение долгой войны, но укрепление единства союзников, увеличение помощи и усиление санкций для увеличение ущерба, чтобы Россия и россияне поняли, что путинская война изменила все, и не только для Украины, но и для России, и для международных организаций. Мы не можем акцептировать то, что Россия сделала или позволить, чтобы это продолжалось. Я бы хотел, чтобы та помощь, которая уже была обещана, была получена Вооруженными Силами Украины", — подытожил Нейл Коул.