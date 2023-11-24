Компания, связанная с российским руководством, заходит на украинский рынок

Чешская металлургическая Vitkovice Steel, связанная с российским государственным банком ВЕБ.РФ и путинским олигархом Абрамовичем, уже планирует строить склады в Украине.

На украинский рынок заходит чешская металлургическая компания Vitkovice Steel, имеющая большой российский бекграунд. Пока украинские государственные органы никак не реагируют на эту скрытую заявку россиян участвовать в восстановлении Украины.

Vitkovice Steel является производителем горячекатаного толстолистового проката и, по словам представителя компании Антона Макодеба (ответственного за развитие на украинском рынке), готова работать со всеми – и с мелкими покупателями, и с крупными инфраструктурными проектами. По данным GMK Center, в планах "чехов" – строительство складов в Украине. Первые – в Киеве, Львове и Днепре.

До 2014 года Vitkovice Steel принадлежала компании Evraz путинского олигарха Романа Абрамовича, находящегося под западными санкциями. После российского вторжения в Крым он изменил структуру собственности компании, спрятав свою долю по группе частных инвесторов в кипрских оффшорах Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited и Dawnaly Investments Limited. Эта кипрская пятерка хорошо известна в России связями с проектами российского государственного инвестиционного банка ВЕБ.РФ. Банк находится под санкциями, но его скрытые в сложных структурах собственности компании продолжают работать и влиять на экономическую ситуацию в европейских странах.

Следует отметить, что представители Vítkovice Steel занимают руководящие должности в организации "Форум европейских металлургических производителей", которая является главным лоббистом недопущения санкций в отношении российского металлургического сектора.

В мае 2022 года, во исполнение санкций ЕС, Чехия заблокировала имущество Vitkovice Steel – из-за присутствия среди владельцев российских компаний из санкционного списка, но операционную деятельность компания не прекратила. Она даже не меняла состав наблюдательного совета, оставив в нем россиян Ольгу Серову и Юлию Касперскую-Бирман. Последняя также была членом совета директоров ISD DUNAFERR – компании, контролирующей металлургический завод в Венгрии, принадлежавшей украинской компании Индустриальный союз Донбасса и выкупленного российским ВЕБ.РФ.

Как выглядит типичная структура собственности европейской компании, за которой скрываются российские владельцы на примере связи российского ВЕБ.РФ, венгерской ISD DUNAFERR и чешской Vitkovice Steel.

Vítkovice Steel производит свою продукцию, которую планирует поставлять в Украину, из российских полуфабрикатов. Почти 100% импорта идет из Нижнетагильского меткомбината (НТМК), принадлежащего ЕВРАЗу олигарха Абрамовича и контролируемого ВЕБ.РФ, поскольку компания закредитована в этой структуре.

Если европейский бизнес и власть устраивает работа предприятий, принадлежащих россиянам и использующих для производства дешевое российское сырье, то почему на это не обращают внимания соответствующие украинские органы – непонятно. Российские инвестиции в восстановление Украины выглядят очень спорно.