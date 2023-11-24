Компанія, пов’язана з російським керівництвом, заходить на український ринок

Чеська металургійна Vitkovice Steel, пов’язана з російським державним банком ВЕБ.РФ та путінським олігархом Абрамовичем вже планує будувати склади в Україні

На український ринок заходить чеська металургійна компанія Vitkovice Steel, яка має за собою великий російський бекграунд. Наразі українські державні органи ніяк не реагують на цю приховану заявку росіян брати участь у відновленні України.

Vitkovice Steel є виробником гарячекатаного товстолистового прокату та, за словами представника компанії Антона Макодзьоба (відповідального за розвиток на українському ринку), готова працювати з усіма – і з дрібними покупцями, і з великими інфраструктурними проектами. За даними GMK Center, у планах "чехів" – будівництво складів в Україні. Перші – у Києві, Львові та Дніпрі.

До 2014 року Vitkovice Steel належала компанії Evraz путінського олігарха Романа Абрамовича, який перебуває під західними санкціями. Після російського вторгнення у Крим, він змінив структуру власності компанії, сховавши свою частку за групою приватних інвесторів у кіпрських офшорах Martinley Holdings Limited, Nabara Holdings Limited, Vitect Services Limited, Hayston Investments Limited і Dawnaly Investments Limited. Ця кіпрська п’ятірка добре відома в Росії, як пов’язана з проектами російського державного інвестиційного банку ВЕБ.РФ. Банк знаходиться під санкціями, але його приховані у складних структурах власності компанії продовжують працювати й впливати на економічну ситуацію у європейських країнах.

Варто зауважити, що представники Vítkovice Steel посідають керівні посади в організації "Форум європейських металургійних виробників", яка є головним лобістом недопущення санкцій щодо російського металургійного сектора.

У травні 2022 року, на виконання санкцій ЄС, Чехія заблокувала майно Vitkovice Steel – через присутність серед власників російських компаній із санкційного списку, але операційну діяльність компанія не припинила. Вона навіть не змінювала склад наглядової ради, залишивши у ній росіян Ольгу Сєрову та Юлію Касперську-Бірман. Остання також була членом ради директорів ISD DUNAFERR – компанії, що контролює металургійний завод в Угорщині, який належав українській компанії Індустріальний союз Донбасу та був викуплений російським ВЕБ.РФ.

Як виглядає типова структура власності європейської компанії, за якою ховаються російські власники на прикладі зв’язку російського ВЕБ.РФ, угорської ISD DUNAFERR та чеської Vitkovice Steel.

Vítkovice Steel виробляє свою продукцію, яку планує постачати в Україну, з російських напівфабрікатів. Майже 100% імпорту йде з Нижньотагильського меткомбінату (НТМК), який належить ЕВРАЗу олігарха Абрамовича та контролюється ВЕБ.РФ, оскільки компанія закредитована у цій структурі.

Якщо європейський бізнес та владу влаштовує робота підприємств, що належать росіянам та використовують для виробництва дешеву російську сировину, то чому на це не звертають уваги відповідні українські органи – не зрозуміло. Російські інвестиції у відбудову України виглядають дуже суперечливо.