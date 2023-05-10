Показания счетчиков воды: как снимать и куда передавать

Какие нюансы надо учесть при передаче показателей потребленной воды

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков за воду.

Так при снятии показателей счетчика воды необходимо в первую очередь установить, сколько их стоит в вашей квартире. Нередкими являются случаи, когда ванная комната и кухня подключены к разным стоякам, а потому для каждого из них устанавливают свой набор.

При этом, если квартира подключена к центральному отоплению, то счетчики будут стоять отдельно для горячей и холодной воды. Их показания стоит записывать отдельно.

Обычно счетчики горячей воды имеют красную маркировку или буквенное обозначение "ГВС" или "ВСГ", счетчики холодной воды обычно синие или подписаны как "ХВС" или "ВСХ".

Если же счетчики идентичны, то можно открыть горячую воду и посмотреть, на каком из них вращается колесико.

Стоит помнить, что необходимо записывать только целую цифру, а все что записано после запятой необходимо округлить в большую или меньшую сторону.

Передать полученные цифры можно сразу несколькими способами:

в личном кабинете;

на сайте поставщика;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра;

с помощью Telegram-бота в приложении;

для жителей Киева — в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не ошибиться во время снимания показателей с электросчетчика. Важно понимать, что существует несколько видов таких приборов, в том числе некоторые из них считают потребление в нескольких зонах.