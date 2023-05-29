Поверка счетчиков воды: как ее проводить и к кому обращаться

Процедуру надо проходить каждые четыре года

Даже несмотря на военное положение украинцам необходимо проводить плановую поверку счетчиков воды.

Так в постановлении Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года говорится, что поверку можно не проходить жителям тех территорий, которые находятся под оккупацией или на которых ведутся боевые действия.

Если же ваш населенный пункт не находится в этом перечне, то процедуру необходимо пройти в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

Поверку счетчиков воды необходимо проходить каждые четыре года, и зачастую у потребителя есть два варианта того, как это сделать.

В любом случае в первую очередь необходимо найти документацию на счетчик, там будет указан год и квартал, в котором необходимо пройти поверку. Затем стоит зайти в личный кабинет на сайте вашего Водоканала и там узнать к кому обращаться по поводу проведения этой процедуры, эту же информацию также зачастую указывают на платежках.

Самостоятельно провести поверку нельзя, поскольку для этого надо иметь соответствующие допуски, а потому проводить ее могут лишь лицензированные компании.

Далее у потребителя есть два варианта:

со снятием счетчика — сначала стоит пригласить представителя Водоканала, который снимет пломбу, затем прибор везут в лабораторию и после прохождения процедуры привозят и ставят обратно. После этого необходимо, чтобы представитель Водоканала пришел и поставил пломбу на место.

— сначала стоит пригласить представителя Водоканала, который снимет пломбу, затем прибор везут в лабораторию и после прохождения процедуры привозят и ставят обратно. После этого необходимо, чтобы представитель Водоканала пришел и поставил пломбу на место. без снятия счетчика — для этого вызывают мастера со специальным оборудованием, который приедет и проведет сверку показателей на дому. Сами работы занимают около получаса и требуют около 10 литров воды.

Хоть второй вариант выглядит явно удобнее, но при этом он будет немного дороже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды и куда их передавать.