Что делать, если не успели передать показатели счетчика воды: как киевлянам исправить ситуацию

После исправления данных, перерасчет произойдет автоматически

В Украине продолжается период передачи показателей счетчиков воды, который длится ежемесячно до 28 числа. Однако если кто-то из жителей Киева не успел это сделать вовремя, то выход есть.

Как говорится в сообщении "Киевтеплоэнерго", показатели счетчиков можно начинать передавать уже сейчас, не дожидаясь конца месяца, поскольку это можно сделать начиная с 5-го числа.

Если же по каким-то причинам показатели не удалось передать вовремя, то их можно скорректировать. После внесения корректных данных перерасчет начислений произойдет автоматически.

Сделать это можно:

в мессенджере Центра коммунального сервиса (ЦКС) в Facebook по ссылке;

на сайте ЦКС по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно снимать показатели счетчиков воды и о чем необходимо помнить, чтобы не запутаться.

Кроме того мы писали о том, как правильно снимать показания газового счетчика, а также как передать показатели счетчика за свет дистанционно.

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