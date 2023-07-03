Обязательная поверка счетчиков воды вернулась: как киевлянам заказать услугу

Киевлянам надо проходить процедуру, как и многим другим украинцам

В Украину вернулась обязательная поверка счетчиков воды, которую надо проходить каждые четыре года.

Так в постановлении Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года говорится, что поверку можно не проходить лишь жителям тех территорий, которые находятся под оккупацией или на которых ведутся боевые действия. Остальным украинцам придется обращаться в компетентные органы, чтобы заказать услугу.

Как информирует Киевводоканал, если у жителей украинской столицы возникла такая необходимость, то связаться со специалистами можно сразу двумя способами:

обратиться к контакт-центру Киевводоканала по номеру (044)202-02-02;

заказать соответствующую услугу на сайте сервисного центра по ссылке.

Если после поверки возникла необходимость актуализировать ее результаты, то это можно сделать через чат бот в Telegram или обратиться к ближайшему сервисному центру по месту проживания. Их электронные адреса размещены на сайте компании по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть нюансы при прохождении поверки счетчиков газа.