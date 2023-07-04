Обязательная поверка счетчиков воды вернулась: какие важные нюансы надо знать жителям Харькова

Нужно ли поверять счетчики воды в Харькове

В Украину вернулась обязательная поверка счетчиков воды, которую большинству украинцев придется проходить согласно плану. Впрочем, некоторым украинцам ее пока можно не проходить.

Так в "Харьковводоканале" объяснили, надо ли проходить эту процедуру жителям второго по численности населения города Украины.

Отмечается, что порядок проведения плановой поверки счетчиков воды регламентируется постановлением Кабмина №440, которое вступило в силу 4 июля. В документе говорится, что граждане, у которых наступил срок поверки счетчиков, должны это сделать в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Однако исключением из правила являются жители населенных пунктов, которые находятся в оккупации, в зоне боевых действий или в зоне возможных боевых действий. Именно к третьей категории в настоящее время относится Харьков, а потому водоканал не станет требовать от его жителей проходить поверку.

"Указанным документом установлено, что на территориях возможных боевых действий, в которые входит и Харьковская городская территориальная община, сроки поверки счетчиков откладываются на период шести месяцев с даты завершения или прекращения боевых действий", — отметили в Харьковводоканале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие есть нюансы при прохождении поверки счетчиков газа.