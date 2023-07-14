Обязательная поверка счетчиков воды вернулась: к кому обращаться во Львове

Во Львове поверкой занимаются четыре компании

В Украине возобновили процедуру прохождения плановых поверок счетчиков воды, которую приостанавливали в апреле 2022 года из-за начала российского вторжения. Впрочем, во Львове существенных изменений в этом плане местные жители практически не заметили.

Процесс поверок в Украине регламентируется постановлением Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года, которое гласит, что не проходить их могут лишь жители территорий, находящихся под оккупацией или в зоне боевых действий.

Остальным же поверку счетчиков воды необходимо проходить каждые четыре года, а если этого не сделать, то поставщик услуг будет начислять плату за потребленные услуги согласно средним нормам потребления, которые зачастую сильно превышают фактическое потребление. То есть с неповеренным счетчиком платить за коммуналку придется существенно больше.

Во Львове поверкой счетчиков воды занимается сразу несколько предприятий:

ЛГКП "Львовтеплоэнерго", ул. Курмановича, 4. Чтобы заказать услугу, стоит обратиться номеру (080) 030 30 66 или (032) 229 31 49 ;

или ; ЛГКП "Залізничнетеплоенерго", ул. Патона 2А. Для поверки счетчиков воды можно обратиться по номеру (032) 292 07 67 , а для поверки счетчиков тепла – (032) 262 00 33 .

можно обратиться по номеру , а для поверки счетчиков – . ЛГКП "Львовводоканал", ул. Зеленая, 64 или ул. Хуторовка, 24. Для заказа поверки необходимо обратиться по номеру (067) 310 09 49 или использовать бот @vodokanal_lviv_bot в Telegram

или использовать бот @vodokanal_lviv_bot в Telegram ГП "Львовстандартметрология", для поверки счетчиков тепла — ул. Князя Романа, 38 по номерам (032) 261 69 44, (067) 672 30 75 или ул. Заводская, 26 по номеру (032) 298 65 77; для поверок счетчиков воды — ул. Метрологическая, 12 по номерам (032) 237 14 31 или (097) 417 11 47.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заказать поверку счетчика воды в Киеве, а также о том, надо ли ее проходить в Харькове.