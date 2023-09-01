Что делать, чтобы не переплачивать: украинцам рассказали, как снимать показатели воды

Передавать показатели счетчиков нужно вовремя

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков воды, чтобы избежать переплат. Есть два вида счетчика воды и показатели каждого следует снимать правильно.

На портале Portmone подробно рассказали о том, как правильно снимать показатели счетчика воды. Количество счетчиков на воду зависит от того, подключено ли жилье к центральному отоплению.

В квартире может быть два счетчика: на холодную и на горячую воду. Но если в доме отдельные стояки, то количество счетчиков может увеличиться до четырех (по два на холодную и горячую).

Счетчики на воду могут быть электронными и механическими, однако сильных отличий между ними нет. Единственное отличие — способ отображения информации.

Также потребители должны учитывать, что счетчики воды измеряют потребленную воду в литрах и выводят на циферблат счетчика тоже в литрах. Но при передаче показаний нужно переводить эти данные в кубометры. Обычно для удобства потребителей число на циферблате счетчика разделяется запятой или потребление в литрах выделяется другим цветом.

Если на счетчике отображаются цифры 000123,456, то передавать нужно только цифры 123. Именно они указывают на то количество кубометров воды, которое было использовано. А цифры после запятой 456 — это объем использованной воды в литрах. Цифры можно округлять в меньшую или большую сторону, это существенно не скажется на конечном счете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине возобновили проверку счетчиков газа. Украинцам рассказали, что это значит.