Обязательная поверка счетчиков воды: кто должен за нее платить и когда ее проходить

За поверку счетчиков придется заплатить из собственного кармана

В Украине вернули плановую поверку счетчиков, а потому у многих жителей нашей страны возникли закономерные вопросы о нюансах ее прохождения.

Как говорится в материале 1+1, проходить поверку счетчиков воды необходимо каждые четыре года, а в случае выявления проблем потребителям сообщат, что измерительное устройство необходимо заменить.

Все расходы на поверку могут обойтись примерно в 300 гривен, а его замена в около 700 гривен. Конечно же эти цифры зависят от способа поверки и города, в котором живет потребитель. Важно в этом случае то, что платить за услуги должен именно потребитель.

"До 2018 года затраты на поверку устройств учета находились в структуре тарифа, однако после принятия изменений в закон о коммерческом учете данные затраты из структуры тарифов исключены", — объяснил главный инженер расчетного департамента "Киевводоканала" Евгений Шкадро.

Если поверка не пройдена вовремя, то показатели счетчика прекратят принимать, а плату за потребление будут назначать по среднему тарифу по дому.

Самым надежным способом считается поверка с демонтажем, поскольку в этом случае помимо самой услуги счетчик пройдет и сервисное обслуживание. То есть у него в этом случае будет больше шансов успешно пройти процедуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как необходимо правильно снимать показатели счетчиков воды, чтобы при этом не переплачивать за коммуналку.