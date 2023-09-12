Поверка счетчиков воды вернулась: как узнать, когда ее надо проходить
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Информация может быть записана в двух местах
В Украину вернулась плановая поверка счетчиков воды, а потому у многих возникли вопросы о том, когда ее стоит проходить, чтобы избежать переплат за коммуналку.
Ответ на этот вопрос дали в Центре коммунального сервиса, где напомнили, что своевременное прохождение поверки позволит поставщикам услуг по водоснабжению корректно насчитывать платежи.
Информация о сроках прохождения поверки может быть записана в двух местах:
- В техпаспорте счетчика указан период, через который надо проходить процедуру. В большинстве случаев для счетчиков воды и тепла он составляет четыре года с даты изготовления. Дата изготовления тоже должна быть указана в техпаспорте;
- После прохождения поверки компетентные органы выдают потребителю документ, в котором сообщают о ее результатах, а также указывают там дату следующего прохождения этой процедуры.
Отмечается, что эти документы потребителю необходимо хранить, чтобы иметь возможность в любой момент свериться с базами коммунальных служб.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в отличие от счетчиков газа и электричества, поверка счетчиков воды осуществляется за счет потребителя.