В платежке за воду могут появиться "лишние" сотни гривен: что такое "небаланс" и почему он возникает

В чем причины возникновения "небаланса"

Украинцы уже неоднократно жаловались на то, что они видят в платежках за воду заоблачные суммы, которые гораздо выше потребленных объемов. А некоторые даже могут обнаружить в своих платежках строку "небаланс", которая может достигать нескольких сотен гривен.

Как пишет "20 минут", причин тому может быть сразу несколько. В первую очередь стоит понимать, что формирование сумм в платежках основывается в первую очередь на показателях общедомового счетчика, а затем уже квартирных.

То есть Водоканал берет значение потребления воды по факту, а затем вычитает оттуда показатели квартирных счетчиков. Все что остается и является тем самым небалансом.

Если в доме не стоит общедомовой счетчик, то расчет потребления воды считается исключительно по показателям квартирного счетчика, а если его нет, то назначается в соответствии с нормами потребления.

В случае возникновения "небаланса" оплатить его должны будут те потребители, у которых нет счетчиков в квартирах. Если же счетчики есть у всех, то он пропорционально делится между всеми потребителями в доме. При том, чем больше воды вы потребляете, тем большая часть "небаланса" попадет в вашу платежку.

Возникать он может по ряду причин:

жильцы не передают показатели счетчиков, поэтому водоканал рассчитывает им потребление по среднему значению;

показатели были переданы некорректно, а иногда пользователи даже не смотрят на счетчик, из-за чего возникает переплата;

кто-то из жильцов решил попытаться обмануть коммунальщиков и устроил махинации со счетчиком, однако из-за этого платить придется всем жителям дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно снимать и передавать показатели счетчиков воды и какие между ними бывают различия.