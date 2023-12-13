Как правильно передать показания счетчика на воду: подробная инструкция

Актуальные цифры нужно передать ежемесячно

Снятие показаний со счетчика на воду позволяет гражданам платить лишь за тот ресурс, который они действительно расходовали. Важно вовремя передавать эту информацию.

Если счетчика нет, то в квитанциях укажут сумму за норму потребления по закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Часто украинцы ставят два устройства ― для холодной и горячей воды ― тогда снимать показания нужно с каждого.

Сделать это можно всего за минуту. Для этого следует переписать цифры на циферблате на черном фоне или до запятой (то есть те, которые указывают на количество кубов потребляемой воды). Внесите значения в расчетную книжку.

Эти показатели следует отправить местному водоканалу. Сделать это можно одним из способов:

в личном кабинете пользователя;

на сайте обслуживающей вас компании;

передать по телефону водоканала;

через Viber;

в Telegram.

Обратите внимание, что сроки подачи показаний зависят от требований компании, предоставляющей услугу. Чаще всего граждан просят делать это с 10 по 25 число.

Узнать, сколько придется заплатить за воду, также просто. Для этого отнимите последние показания счетчика от предпоследних и полученное число умножьте на тариф, актуальный для вашего города.

Ранее "Телеграф" писал, кто должен платить за проверку счетчиков. Это должен знать каждый потребитель коммунальных услуг.