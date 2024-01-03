Есть несколько способов: киевлянам рассказали, как дистанционно передать показатели счетчиков воды

Есть четыре способа передать показатели счетчиков воды

Жители Киева могут передать показатели счетчика горячей и холодной воды, даже не выходя из дома. Делать это необходимо с 10 по 20 число каждого месяца.

Инструкцией, как правильно передать показатели счетчиков воды в Киеве, поделились на сайте Prostobank. Стоит отметить, что если в помещении установлен бойлер или автономное отопление, то передавать показатели счетчика горячей воды не нужно.

Для того чтобы сообщить показатели счетчиков, киевляне могут позвонить в "Киевводоканал" по телефонам: (044) 202-02-02 или 247-40-40 (УК "ЦКС")

Кроме того, потребители могут воспользоваться сайтом "Киевводоканала" для передачи показателей. Для этого необходимо найти вкладку "Передать показатели", ввести номер лицевого счета, пройти все этапы проверки и ввести отдельно показатели счетчика на горячую и холодную воду.

Третий способ передать показатели счетчиков на воду — воспользоваться Личным кабинетом на сайте "Киевводоканала". У этого способа есть свои преимущества, в частности, не нужно каждый раз вводить номер лицевого счета, а также можно отслеживать историю платежей. Вдобавок к этому можно управлять счетами по нескольким адресам.

Также показатели можно передать при помощи чат-ботов в мессенджерах Viber и Telegram. Их нужно ввести в соответствующую графу и отправить обслуживающей компании.

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