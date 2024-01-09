Нужно сделать в январе даже если у вас бойлер: как киевлянам передать показатели счетчика горячей воды

Если в квартире никто не живет, все равно нужно актуализировать данные

Потребителям следует своевременно передавать показатели счетчиков, чтобы оплатить только те ресурсы, которыми действительно воспользовались. Однако в январе 2024 года всем без исключения нужно актуализировать данные по устройствам, которые считают использование воды и тепла.

Это касается также украинцев, которые выехали из своей квартиры или пользуются бойлером. Показатели могут быть отправлены в период с 5 по 31 января, сообщает "Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС).

Гражданам, которые не пользуются горячей водой из-за наличия бойлера или потому, что переехали, все равно нужно передать показатели счетчика. И хоть они будут неизменными, но это обязательно для актуализации данных.

В январе пользователи услуг ЦКС могут также актуализировать данные об установке счетчиков на учет, их замене или поверке. Также возможна корректировка показателей. Однако у компании просят не откладывать эту процедуру на последний день месяца.

"Просим не откладывать передачу показаний приборов учета на последний день месяца во избежание перегрузки телефонных линий", ― говорится в сообщении.

Передать актуальные показатели жители столицы могут в самих отделениях ЦКС через находящиеся у входа ящики или дистанционно. Например, через чат-боты в мессенджерах, личный кабинет или позвонив по телефону 800 404 407 (звонки бесплатно).

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