День Натальи 2021: дата праздника, открытки и поздравления

8 сентября свой День ангела отмечают Натальи. "Телеграф" собрал красивые поздравления с именинами.

Когда день ангела Натальи в 2021 году.

В день памяти Наталья Никомидийской, 8 сентября, все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Наталья Никомидийская — христианка, которая вышла замуж за богатого язычника Адриана. Ее муж вскоре признал себя христианином и принял мученическую смерть за свою веру. Наталья не хотела жить без супруга, и ее сердце не выдержало страданий. Она скончалась вскоре после смерти Адриана.

Святая мученица Наталья

Имя Наталья имеет несколько значений: с латинского "natalis" — "родная", а также его связывают с древнееврейским именем Натан, которое означает "богом данный" или "подаренный"

Характер у Натальи довольно сложный. С одной стороны она скромная, тихая и ласковая, но с другой — упрямая и самолюбивая. Очень общительная, и быстро завдотит новые знакомства. В жизни всегда ставит семью на первый план.

"Телеграф" собрал красивые поздравления, открытки и картинки, которыми можно поздравить Наталей с именинами.

Поздравления с Днем Натальи в картинках:

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи

Поздравления с Днем Натальи в стихах и прозе:

Все поздравления искренние наши,

Тебе, родная, Наташа,

С днём ангела поздравления прими,

В радости и счастье всегда живи.

Светлого будущего тебе, достатка,

Чтоб жизнь была, как мёд, сладкой,

Чтоб никаких преград не было на пути,

И непременно сбылись заветные мечты.

***

Милая Наташа, поздравляю тебя с днём ангела и пожелать хочу большой и светлой любви, искреннего и настоящего счастья, доброй и неизменной удачи, великих и несокрушимых успехов, нереального и крупного везения, крепкого и прочного здоровья.

***

Сегодня у тебя именины,

Праздник светлый и красивый,

Наталия, прими искренние поздравления,

Всех благ тебе, радости, терпения.

О прошлом никогда не жалей,

Пусть всё отлично сложится в судьбе твоей,

Фортуна улыбается тебе пусть,

И навсегда исчезнет из жизни грусть.

***

С днём ангела, милая Наташа. Пусть твой крылатый защитник укроет тебя от ненастной погоды, от ненужной грусти, от глупых идей, от дурных людей, от злых дней. Желаю тебе, Наташенька, быть всегда самим очарованием с душою, полной доброты и сердцем, вдохновляющим тебя любовью!

***

Наталья, прими поздравления,

В такой торжественный светлый день,

От праздника получи лишь наслаждения,

Удача пусть преследует тебя, как тень.

Фортуна пусть тебе улыбается,

Жизнь пусть долго–долго продолжается,

Всё задуманное пусть сбывается,

Всё плохое – навсегда забывается.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!