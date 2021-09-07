День Наталії 2021: дата свята, листівки і привітання

8 вересня своє День ангела відзначають Наталії. "Телеграф" зібрав красиві привітання з іменинами.

Коли день ангела Наталії в 2021 році

У день пам’яті Наталі Никомидійської, 8 вересня, всі дівчата, яких назвали ім’ям святої відзначають свої іменини.

Наталя Нікомидійського — християнка, яка вийшла заміж за багатого язичника Адріана. Її чоловік незабаром визнав себе християнином і прийняв мученицьку смерть за свою віру. Наталя не хотіла жити без чоловіка, і її серце не витримало страждань. Вона померла незабаром після смерті Адріана.

Свята мучениця Наталія

Ім’я Наталя має кілька значень: з латинської "natalis" — "рідна", а також його пов’язують зі староєврейським ім’ям Натан, яке означає "богом даний" або "дарований"

Характер у Наталії досить складний. З одного боку вона скромна, тиха і ласкава, але з іншого — уперта і самолюбна. Дуже товариська, і швидко заводить нові знайомства. У житті завжди ставить сім’ю на перший план.

"Телеграф" зібрав красиві привітання, листівки та картинки, якими можна привітати Наталею з іменинами.

Привітання з Днем Наталії в картинках:

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії у віршах і прозі:

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Мила Наташа, вітаю тебе з днем ангела і побажати хочу великої і світлої любові, щирого і справжнього щастя, доброї і незмінної удачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і міцного здоров’я.

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

З днем ангела, мила Наташа. Нехай твій крилатий захисник вкриє тебе від негоди, від непотрібної смутку, від дурних ідей, від поганих людей, від злих днів. Бажаю тобі, Наталочка, бути завжди самим чарівністю з душею, повною доброти і серцем, що запалює тебе любов’ю!

***

Наталя, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав і опікав. Хай щастя і любов, увагу і можливості тобі супроводжували! Краси, турботи, щирості, багато радості і сюрпризів! Будь щаслива, люба!