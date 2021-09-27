День воспитателя в Украине: красивые открытки и поздравления с праздником
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Впервые официально День воспитателя отметили в 2011 году.
Ежегодно, 27 сентября, отмечается профессиональный праздник всех работников дошкольного образования — День воспитателя. Праздник не закреплен на официальном уровне, поэтому дополнительным выходным украинцев не порадует.
В этот день принято поздравлять воспитателей, помощников воспитателей, заведующих, и всех кто работает в дошкольных учреждениях
В честь этого праздника "Телеграф" собрал для вас теплые и душевные слова в стихах, прозе, открытках и картинках:
Поздравления в картинках:
Поздравления в стихах и прозе:
С Днем воспитателя вас поздравляем!
Счастья желаем! Здоровья желаем!
Чтобы в детсаду было все так, как надо,
Чтобы с коллегами вы жили дружно,
Чтобы вас уважали родители,
А, главное, чтобы малыши обожали!
***
Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!
***
Поздравляем в этот праздник
Всех, кто, не жалея сил,
Нашим деткам помогает
Познавать прекрасный мир.
Вам желаем мы здоровья,
И терпенья, и добра,
Счастья, и удачи море,
И душевного тепла!
***
С праздником профессиональным
Всех работников дошкольных!
Регулярных премиальных
И детишек вам спокойных.
Пусть работа будет в радость,
Не кончается терпение,
Наградит вас Бог здоровьем,
Счастьем, а еще — везением.
***
Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!
***
Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.
Также, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа"
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