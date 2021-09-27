День воспитателя в Украине: красивые открытки и поздравления с праздником

Впервые официально День воспитателя отметили в 2011 году.

Ежегодно, 27 сентября, отмечается профессиональный праздник всех работников дошкольного образования — День воспитателя. Праздник не закреплен на официальном уровне, поэтому дополнительным выходным украинцев не порадует.

В этот день принято поздравлять воспитателей, помощников воспитателей, заведующих, и всех кто работает в дошкольных учреждениях

В честь этого праздника "Телеграф" собрал для вас теплые и душевные слова в стихах, прозе, открытках и картинках:

Поздравления в картинках:

Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя Поздравления с Днем воспитателя

Поздравления в стихах и прозе:

С Днем воспитателя вас поздравляем!

Счастья желаем! Здоровья желаем!

Чтобы в детсаду было все так, как надо,

Чтобы с коллегами вы жили дружно,

Чтобы вас уважали родители,

А, главное, чтобы малыши обожали!

***

Поздравляем чудесных женщин с огромными, добрыми сердцами. Пускай в жизни вам вернется вся та забота, ласка и терпение, которые вы дарите свои маленьким воспитанникам. Пускай тепло ваших рук никогда не забывается этими маленькими крохами. Желаем, чтобы вся та любовь, которую вы вкладываете в воспитательный процесс, была вознаграждена ответными чувствами и большой благодарностью. С Днем воспитателя!

***

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

***

С праздником профессиональным

Всех работников дошкольных!

Регулярных премиальных

И детишек вам спокойных.

Пусть работа будет в радость,

Не кончается терпение,

Наградит вас Бог здоровьем,

Счастьем, а еще — везением.

***

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь именно вы — это первые люди после родителей, с кем дети проводят много времени. Именно вы делаете огромный вклад в их воспитание. Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам в троекратном размере. С праздником!

***

Дорогие наши самые добрые и хорошие воспитатели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником. Пусть непоседы, которым вы дарите любовь и заботу всегда радуют, ваши дома будут полны счастья, а в жизни все складывается удачно и так как мечтается.

Также, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа"