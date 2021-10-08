Укр

С Днем ангела, Сергей! Душевные открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Открытки с именинами Сергея Новость обновлена 08 октября 2021, 06:55
Открытки с именинами Сергея

8 октября свои именины отмечает Сергей

В пятницу, 8 октября, православной церковью почитается святой Сергий, игумен Радонежский. Он был уверен, что каждый христианин должен жить в трудах и молитвах. Он для каждого находил слова поддержки и утешения. В память о преподобном в этот день отмечается день ангела Сергея.

Имя происходит от римского имени Сергиус (Sergius), которое переводится как "высокочтимый", "высокий".

Носители данного имени рациональны, поэтому сантименты им чужды. В то же время Сергеи умеют сопереживать и поддерживать в трудное время. Обладатели имени очень творческие натуры, которым предпочтительнее работать в сфере искусства. Они могут добиться больших успехов в музыке, кинематографе или писательстве.

"Телеграф" собрал лучшие открытки и картинки для обладателей имени Сергей, которые вы можете отправить родным, близким, знакомым.

Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея
Открытки с именинами Сергея

Напомним, что 8 октября отмечают свой профессиональный праздник украинские юристы. Красивые поздравления на День юриста Украины — в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Именины
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