С Днем ангела, Сергей! Душевные открытки и картинки

8 октября свои именины отмечает Сергей

В пятницу, 8 октября, православной церковью почитается святой Сергий, игумен Радонежский. Он был уверен, что каждый христианин должен жить в трудах и молитвах. Он для каждого находил слова поддержки и утешения. В память о преподобном в этот день отмечается день ангела Сергея.

Имя происходит от римского имени Сергиус (Sergius), которое переводится как "высокочтимый", "высокий".

Носители данного имени рациональны, поэтому сантименты им чужды. В то же время Сергеи умеют сопереживать и поддерживать в трудное время. Обладатели имени очень творческие натуры, которым предпочтительнее работать в сфере искусства. Они могут добиться больших успехов в музыке, кинематографе или писательстве.

"Телеграф" собрал лучшие открытки и картинки для обладателей имени Сергей, которые вы можете отправить родным, близким, знакомым.

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Открытки с именинами Сергея

Напомним, что 8 октября отмечают свой профессиональный праздник украинские юристы. Красивые поздравления на День юриста Украины — в материале "Телеграфа".