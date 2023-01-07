День ангела Сергія: чудові картинки та короткі привітання зі святом

Не обділяйте Сергіїв увагою у день іменин

Мабуть кожен має хоча б одного знайомого на ім’я Сергій, — і важливо не забувати про їхні іменини.

Як відомо, зазвичай Сергії дуже зібрані, хазяйновиті та працелюбні люди, які мають багато друзів і часто є віруючими. Вони цінують увагу та добрі наміри, тому не проґавте можливості привітати Сергіїв зі святом.

До речі, про всі Дні ангела Сергія, характер та значення імені Сергій ми раніше розповідали за цим посиланням:

Тепер же "Телеграф" зібрав для Вас чудові варіанти привітання з Днем ангела Сергія українською.

Короткі вітання з Днем ангела Сергія

У День ангела хочу побажати тобі, Сергію, щастя, удачі у всіх планах та сил підкорювати вершини. Нехай твої мрії стануть реальністю якнайшвидше!

Сергію, вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі здоров’я, удачі, терпіння та благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій Ангел, а життя було гармонійним і щасливим.

З днем ангела тебе, Сергію, бажаю тобі ніколи не здаватися. Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, навіть коли твої крила опускаються вниз.

Листівки з Днем ангела Сергія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував список речей, які не можна робити з грошима, щоб не стати бідним.