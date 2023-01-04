Смартфон біля комп’ютера залишати не можна: чому таке “сусідство” шкодить обом гаджетам

Виявляється, ці види техніки не "дружать" між собою і занадто тісний контакт може призвести до всіляких проблем

Щоб техніка працювала справно, потрібно дотримуватися усіх правил її експлуатації. Наприклад, ноутбук може погано реагувати на невідповідну температуру в приміщенні. А телефон може некоректно працювати через неправильне заряджання.

Однак мало хто задумується, що проблеми можуть виникнути через те, що смартфон цілими днями лежить біля ноутбука. Багато людей, працюючи за комп’ютером завжди тримають його поруч. Чому це дуже погана звичка і як вона шкодить вашим гаджетам, пояснює gsminfo.

Чому тримати смартфон біля ноутбука небезпечно?

Виявляється, ці два види техніки не дружать між собою і можуть поламатися, якщо будуть постійно лежати поряд. Спеціалісти зауважують, що мобільний телефон насамперед заточений під телефонні розмови. Він взаємодіє з базовими станціями, відстежує сигнал і випромінює його. У комп’ютерах та ноутбуках теж є вмонтовані антени, але вони значно слабші. Йдеться про WiFi та Bluetooth.

Коли смартфон лежить поруч з увімкненим ноутбуком і на нього має надійти телефонний дзвінок, відбувається детектування електричних коливань сигналів. Це створює перешкоди для майбутнього виклику й може спровокувати ще дві проблеми з телефоном:

він швидше розряджатиметься; техніка може заглючити.

Через це експерти радять залишати гаджет на відстані щонайменше 1 м від комп’ютерної техніки. Це саме стосується й планшетів.

Для ноутбука такий близький контакт теж не дуже корисний. В такому разі, кажуть експерти, для пристрою створюється небажане електромагнітне поле. А ще телефон варто класти подалі від колонок до комп’ютера — вони можуть вийти з ладу або, як мінімум, їх звучання стане гіршим.

Раніше ми розповідали про три простих лайфхаки, які допоможуть пришвидшити роботу Wi-Fі-роутера. Деякі проблеми можна вирішити самостійно і дуже швидко.