День ангела Сергея: отличные картинки и короткие поздравления с праздником

Не обделяйте Сергеев вниманием в день именин

Наверное у каждого есть хотя бы один знакомый по имени Сергей, — и важно не забывать про их именины.

Как известно, обычно Сергеи очень собранные, хозяйственные и трудолюбивые люди, которые имеют много друзей и часто являются верующими. Они ценят внимание и добрые намерения, потому не упустите возможности поздравить Сергеев с праздником.

Кстати, про все Дни ангела Сергея, характер и значение имени Сергей мы ранее рассказывали по этой ссылке:

Теперь же "Телеграф" собрал для Вас отличные варианты поздравления с Днем ангела Сергея на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Сергея

В День ангела хочу пожелать тебе, Сергей, счастья, удачи во всех планах и сил покорять вершины. Пусть твои мечты станут реальностью как можно быстрее!

Сергей, поздравляю с Днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой Ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой.

С днем ангела тебя, Сергей, желаю тебе никогда не сдаваться. Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз.

Открытки с Днем ангела Сергея

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал список вещей, которые нельзя делать с деньгами, чтобы не стать бедным.