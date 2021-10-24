С Днем тёщи 2021! Прикольные открытки и картинки к празднику

В этот день мужчины поздравляют матерей своих жен

В четвертое воскресенье второго месяца осени отмечается Международный день тещи. В этом году мамы жен принимают поздравления 24 октября.

Официальное название праздника — Mother-In-Law Day (он родом из США), а в переводе это означает еще и День свекрови (и теща, и свекровь — "мать-по-закону"). В Украине праздник не так популярен, да и характер имеет шуточный. В то же время поздравления с Днем тещи в этот день могут наладить отношения с мамой своей второй половинки.

"Телеграф" собрал забавные поздравления в открытках и картинках на День тещи.

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

Открытки с Днем тещи

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Напомним, что в воскресенье, 24 октября, отмечается народный праздник — Филиппов день. Что категорические нельзя делать 24 октября — читайте в материале "Телеграфа".