С именинами, Елена! Поздравления с Днем ангела, красивые открытки, картинки

12 ноября пожелайте всего хорошего носительницам имени Елена

В эту пятницу, 12 ноября, поздравления с Днем ангела принимает Елена, так как в православной церкви почитают память преподобной Елены Сербской, королевы.

Имя Елена в переводе с греческого означает "факел". Значение у имени "солнечное", "светлое".

В детстве Елены довольно замкнутые. Предпочитают общество родственников, а вот со сверстниками в общении бывают трудности. У Лен всегда много увлечений, они изобретательны и могут легко выявить обманщика, если таковой появится в их окружении. Своим характером, в большинстве случаев, похожи на отца. Предпочитают семейные посиделки. Добавим, что родившиеся 12 ноября обладают спокойным и кротким нравом. Носить им следует хризолит.

"Телеграф" подготовил красочные открытки и картинки с праздником, которыми вы можете поздравить носительницу имени Елена. Отправьте картинку с пожеланиями всего наилучшего адресату в социальной сети или мессенджере.

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Открытки с именинами Елены

Напомним, что в ноябре 2021 года православные верующие отмечают ряд церковных праздников. Какого числа будет День Святого Иоанна Златоуста и День апостола и евангелиста Матфея — читайте в материале "Телеграф".