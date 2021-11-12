С именинами, Елена! Поздравления с Днем ангела, красивые открытки, картинки
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12 ноября пожелайте всего хорошего носительницам имени Елена
В эту пятницу, 12 ноября, поздравления с Днем ангела принимает Елена, так как в православной церкви почитают память преподобной Елены Сербской, королевы.
Имя Елена в переводе с греческого означает "факел". Значение у имени "солнечное", "светлое".
В детстве Елены довольно замкнутые. Предпочитают общество родственников, а вот со сверстниками в общении бывают трудности. У Лен всегда много увлечений, они изобретательны и могут легко выявить обманщика, если таковой появится в их окружении. Своим характером, в большинстве случаев, похожи на отца. Предпочитают семейные посиделки. Добавим, что родившиеся 12 ноября обладают спокойным и кротким нравом. Носить им следует хризолит.
"Телеграф" подготовил красочные открытки и картинки с праздником, которыми вы можете поздравить носительницу имени Елена. Отправьте картинку с пожеланиями всего наилучшего адресату в социальной сети или мессенджере.
Напомним, что в ноябре 2021 года православные верующие отмечают ряд церковных праздников. Какого числа будет День Святого Иоанна Златоуста и День апостола и евангелиста Матфея — читайте в материале "Телеграф".
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