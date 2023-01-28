З днем ангела, Олено! Барвисті привітання у картинках та листівках для іменинниці

"Телеграф" підготував гарні листівки із Днем ангела Олени

У суботу, 28 січня, всі дівчата, яким дали ім’я Олена, відзначають своє "професійне" свято — День ангела, оскільки цього дня вшановують пам’ять святої мучениці Олени. На жаль, відомостей про її життя не збереглося, і відомо лише те, що вона постраждала за те, що відкрито сповідала віру в Ісуса Христа.

Ім’я Олена походить від давньогрецького Хелене, і в перекладі воно означає "світла", "факел", "вогонь", "обрана", "блискуча", "блискуча" або "сонячна". Варто зазначити, що ім’я Олена – одне з найпоширеніших у всьому світі.

Олени — товариські, легкі у спілкуванні та дуже життєрадісні. Мають гарну інтуїцію, до якої прислухаються протягом усього життя. Уважні та дбайливі стосовно своїх близьких. Також Олени дуже привабливі, що дозволяє легко запаморочити голову практично будь-якому чоловікові.

"Телеграф" вітає всіх Оленок з їхнім Днем ангела та представляє добірку гарних вітальних листівок та картинок українською мовою з їхніми іменинами 28 січня. Обов’язково виділіть хвилинку вільного часу і надішліть вітання своїм знайомим у месенджер або в соцмережах.

Привітання з днем ангела Олени: картинки та листівки українською мовою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які сім подарунків краще не варто дарувати жінці на свято. А також ми ще писали, чому дарувати другій половинці телефон на свято — погана ідея.