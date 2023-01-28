С днем ангела, Лена! Красочные поздравления в картинках и открытках для именинницы

"Телеграф" подготовил красивые открытки с Днем ангела Елены

В субботу, 28 января, все девушки, которым дали имя Лена, отмечают свой "профессиональный" праздник — День ангела, поскольку в этот день почитают память святой мученицы Елены. Увы, сведений о ее жизни не сохранилось, и известно лишь то, что она пострадала за то, что открыто исповедала веру в Иисуса Христа.

Имя Елена происходит от древнегреческого Хелене, и в переводе оно означает "светлая", "факел", "огонь", "избранная", "сверкающая", "блестящая" или "солнечная". Стоит отметить, что имя Лена — одно из самых распространенных во всем мире.

Елены — общительны, легки в общении и очень жизнерадостные. Обладают хорошей интуицией, к которой прислушиваются на протяжении всей жизни. Внимательные и заботливые по отношению к своим близким. Также Елены очень обаятельные, что позволяет с легкостью вскружить голову практически любому мужчине.

"Телеграф" поздравляет всех Лен, Леночек, Елен и Аленок с их Днем ангела и представляет подборку красивых поздравительных открыток и картинок на украинском языке с их именинами 28 января. Обязательно выделите минутку свободного времени и отправьте поздравление своим знакомым в мессенджер или в соцсетях.

Поздравления с днем ангела Елены: картинки и открытки на украинском языке

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие семь подарков лучше не стоит дарить женщине на праздник. А также мы еще писали, почему дарить второй половинке телефон на праздник, — плохая идея.