Всемирный день ребенка: милые поздравления и красивые открытки с праздником

Каждый ребенок в мире заслуживает счастливого детства

Период детства является одним из самых ярких важных воспоминаний человека. В нем мы впервые познаем радости жизни, дружбу, тепло близких, а также безоговорочную любовь своих родителей. В этот день поздравьте своих родных и знакомых не только с добрым утром, но также со Всемирным днем детей, без которых у нас бы не было будущего.

Всемирный день ребенка ежегодно празднуют 20 ноября, начиная с 1956 года. Все благодаря инициативе по рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН. Уже в 1959 году в этот день была утверждена "Декларация прав ребенка", а в 1989 году — "Конвенция прав ребенка".

В этот день принято устраивать благотворительные мероприятия на помощь нуждающимся детям, ведь в мире с каждым годом не только взрослые, но и дети страдают от нищеты, дискриминации, насилия и болезней.

"Телеграф" подобрал красивые поздравления в стихах и открытках со Всемирным днем ребенка, которые наши читатели могут скачать бесплатно и отправить своим близким или просто хорошим знакомым в соцсети или мессенджере.

Открытки со Всемирным днем ребенка

Всемирный день ребенка Встречаем всей планетой, Счастливы пусть будут На Земле все дети. Живут пусть окруженные Любовью и добром, Веселым шумом, гамом Наполнят каждый дом. Под мирным, чистым небом Растут пусть наши дети И, словно детский мячик, Кружится планета.

Открытки со Всемирным днем ребенка

Открытки со Всемирным днем ребенка

Со Всемирным днем ребенка Поздравляю от души! Пусть жизнь будет яркой, звонкой. Дни пусть будут хороши. Много солнца я желаю, Много нежности, тепла. Чтоб карета золотая Тебя к счастью бы везла. Чтоб желанья исполнялись Даже без волшебных слов. Чтоб тобой все восторгались. Смеха, радости, цветов!

Открытки со Всемирным днем ребенка

Открытки со Всемирным днем ребенка

Дети — это счастье, это свет, Пускай будет у каждого ребенка Детство слаще тысячи конфет, Желаю счастья каждому зайчонку! Мне хочется, что в мире всех детишек Родители любовью окружали, И милых своих дочек и сынишек Всем сердцем и душою обожали!

Открытки со Всемирным днем ребенка

Открытки со Всемирным днем ребенка

Ранее "Телеграф" сделал подборку прикольных открыток и картинок с добром утром субботы и хорошего дня.