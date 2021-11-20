Всесвітній день дитини: милі привітання та красиві листівки зі святом

Кожна дитина у світі заслуговує на щасливе дитинство

Період дитинства є одним із найяскравіших і важливих спогадів людини. У ньому ми вперше пізнаємо радості життя, дружбу, тепло близьких, а також беззастережну любов своїх батьків. Цього дня привітайте своїх рідних та знайомих не лише з добрим ранком, але також зі Всесвітнім днем дітей, без яких у нас не було б майбутнього.

Всесвітній день дитини щорічно святкують 20 листопада починаючи з 1956 року. Все завдяки ініціативі щодо рекомендації Генеральної Асамблеї ООН. Вже 1959 року цього дня було затверджено "Декларацію прав дитини", а 1989 року — "Конвенцію прав дитини".

Цього дня прийнято влаштовувати благодійні заходи на допомогу нужденним дітям, адже у світі з кожним роком не лише дорослі, а й діти страждають від злиднів, дискримінації, насильства та хвороб.

"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах та листівках зі Всесвітнім днем дитини, які наші читачі можуть скачати безкоштовно та відправити своїм близьким чи просто хорошим знайомим у соцмережі чи месенджері.

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Діти – колір цієї планети, Її гордість, її честь, Пам’ятка нам, що на світі Чистота і щастя є! Дитячий сміх веселий, дзвінкий Хай лунає скрізь безтурботно, У Всесвітній День дитини Їх любити клянемося вічно!

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Діти — це щастя, це світло, Нехай буде у кожної дитини Дитинство солодшим за тисячі цукерок, Бажаю щастя кожному зайченяті! Мені хочеться, що в світі всіх діточок Батьки любовʼю оточували, І милих своїх дочок і синочків Всім серцем і душею любили!

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

У Всесвітній день дитини Вітаємо всіх дітей, Голосок ваш гучний, дзвінкий Чути хочеться всюди. Буде дитинство у дітлахів нехай, Ігри, щастя і любов, А образи, печаль, смуток Далеко йдуть геть.

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Раніше "Телеграф" зробив добірку прикольних листівок та картинок з добрим ранком суботи та хорошого дня.