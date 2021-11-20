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Всесвітній день дитини: милі привітання та красиві листівки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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День дітей у світі щорічно відзначається 20 листопада Новина оновлена 20 листопада 2021, 07:52
День дітей у світі щорічно відзначається 20 листопада

Кожна дитина у світі заслуговує на щасливе дитинство

Період дитинства є одним із найяскравіших і важливих спогадів людини. У ньому ми вперше пізнаємо радості життя, дружбу, тепло близьких, а також беззастережну любов своїх батьків. Цього дня привітайте своїх рідних та знайомих не лише з добрим ранком, але також зі Всесвітнім днем дітей, без яких у нас не було б майбутнього.

Всесвітній день дитини щорічно святкують 20 листопада починаючи з 1956 року. Все завдяки ініціативі щодо рекомендації Генеральної Асамблеї ООН. Вже 1959 року цього дня було затверджено "Декларацію прав дитини", а 1989 року — "Конвенцію прав дитини".

Цього дня прийнято влаштовувати благодійні заходи на допомогу нужденним дітям, адже у світі з кожним роком не лише дорослі, а й діти страждають від злиднів, дискримінації, насильства та хвороб.

"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах та листівках зі Всесвітнім днем дитини, які наші читачі можуть скачати безкоштовно та відправити своїм близьким чи просто хорошим знайомим у соцмережі чи месенджері.

Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Діти – колір цієї планети,

Її гордість, її честь,

Пам’ятка нам, що на світі

Чистота і щастя є!

Дитячий сміх веселий, дзвінкий

Хай лунає скрізь безтурботно,

У Всесвітній День дитини

Їх любити клянемося вічно!

Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Діти — це щастя, це світло,

Нехай буде у кожної дитини

Дитинство солодшим за тисячі цукерок,

Бажаю щастя кожному зайченяті!

Мені хочеться, що в світі всіх діточок

Батьки любовʼю оточували,

І милих своїх дочок і синочків

Всім серцем і душею любили!

Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини

У Всесвітній день дитини

Вітаємо всіх дітей,

Голосок ваш гучний, дзвінкий

Чути хочеться всюди.

Буде дитинство у дітлахів нехай,

Ігри, щастя і любов,

А образи, печаль, смуток

Далеко йдуть геть.

Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини
Листівки зі Всесвітнім днем дитини

Раніше "Телеграф" зробив добірку прикольних листівок та картинок з добрим ранком суботи та хорошого дня.

Теги:
#Всесвітній день дитини #Поздоровлення #Свята #Листівки
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