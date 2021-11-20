Всесвітній день дитини: милі привітання та красиві листівки зі святом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 94
Кожна дитина у світі заслуговує на щасливе дитинство
Період дитинства є одним із найяскравіших і важливих спогадів людини. У ньому ми вперше пізнаємо радості життя, дружбу, тепло близьких, а також беззастережну любов своїх батьків. Цього дня привітайте своїх рідних та знайомих не лише з добрим ранком, але також зі Всесвітнім днем дітей, без яких у нас не було б майбутнього.
Всесвітній день дитини щорічно святкують 20 листопада починаючи з 1956 року. Все завдяки ініціативі щодо рекомендації Генеральної Асамблеї ООН. Вже 1959 року цього дня було затверджено "Декларацію прав дитини", а 1989 року — "Конвенцію прав дитини".
Цього дня прийнято влаштовувати благодійні заходи на допомогу нужденним дітям, адже у світі з кожним роком не лише дорослі, а й діти страждають від злиднів, дискримінації, насильства та хвороб.
"Телеграф" підібрав гарні привітання у віршах та листівках зі Всесвітнім днем дитини, які наші читачі можуть скачати безкоштовно та відправити своїм близьким чи просто хорошим знайомим у соцмережі чи месенджері.
Діти – колір цієї планети,
Її гордість, її честь,
Пам’ятка нам, що на світі
Чистота і щастя є!
Дитячий сміх веселий, дзвінкий
Хай лунає скрізь безтурботно,
У Всесвітній День дитини
Їх любити клянемося вічно!
Діти — це щастя, це світло,
Нехай буде у кожної дитини
Дитинство солодшим за тисячі цукерок,
Бажаю щастя кожному зайченяті!
Мені хочеться, що в світі всіх діточок
Батьки любовʼю оточували,
І милих своїх дочок і синочків
Всім серцем і душею любили!
У Всесвітній день дитини
Вітаємо всіх дітей,
Голосок ваш гучний, дзвінкий
Чути хочеться всюди.
Буде дитинство у дітлахів нехай,
Ігри, щастя і любов,
А образи, печаль, смуток
Далеко йдуть геть.
Раніше "Телеграф" зробив добірку прикольних листівок та картинок з добрим ранком суботи та хорошого дня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-