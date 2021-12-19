С днем адвоката 2021: лучшие поздравления в стихах и открытках

Празднование Дня адвоката в Украине началось по инициативе президента Леонида Кучмы

В воскресенье, 19 декабря, украинские правозащитники отмечают еще один свой профессиональный праздник — День адвокатуры. Напомним, что в декабре также отмечается День прокуратуры и День работников суда.

Праздник был установлен в декабре 2002 года, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ об установлении профессионального праздника – Дня адвокатуры, который будет отмечаться ежегодно 19 декабря.

Праздник установлен, чтобы отметить огромное общественное значение этого правозащитного института в Украине, ведь деятельность адвокатуры показывает уровень демократии в государстве. Традиции празднования Дня адвокатуры включают ряд торжественных мер и церемоний, чествования правозащитников и адвокатов.

"Телеграф" поздравляет всех адвокатов с их профессиональным днем и желает терпения, успехов и энергии, а чтобы и вы могли поздравить своих знакомых, мы собрали самые лучшие поздравления с праздником.

Поздравления с Днем адвоката 2021 в картинках

Поздравления с Днем адвоката 2021 в стихах

Поздравляю, адвокаты,

С вашим праздником сейчас,

Будет воля пускай крепкой,

Зорким ваш суровый глаз.

Пусть Фемида помогает

Выиграть любой процесс.

К делу жизни вам желаю

Не утратить интерес.

***

Адвокатов поздравляем,

Разных благ мы им желаем,

Легких дел, хороших клиентов,

Расторопных ассистентов.

Огромного терпения,

В работе вдохновения,

Мира любви, уюта в семье,

Всем, всегда и везде.

***

Адвокат — это не профессия, а призвание.

Гордо несете справедливости знамя.

Вы всегда отстаиваете честь людей,

Чтобы никто не лил слез много дней.

С праздником вас, милые и дорогие,

Пусть будут все дела для вас простые.

В жизни желаем успеха и доброты,

Пусть останется больше места для красоты.

***

В суде способны защитить

Невинного и честного,

Вас сложно чем-то удивить –

Для вас почти все – пресное.

Но нам задача полностью ясна –

Поздравить вас от всей души,

Наш поздравок прекрасен, как весна,

Его озвучить поспеши.

Также 19 декабря отмечается День святого Николая. "Телеграф" собрал красивые поздравления и с этим праздником.