С днем адвоката 2021: лучшие поздравления в стихах и открытках
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Празднование Дня адвоката в Украине началось по инициативе президента Леонида Кучмы
В воскресенье, 19 декабря, украинские правозащитники отмечают еще один свой профессиональный праздник — День адвокатуры. Напомним, что в декабре также отмечается День прокуратуры и День работников суда.
Праздник был установлен в декабре 2002 года, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ об установлении профессионального праздника – Дня адвокатуры, который будет отмечаться ежегодно 19 декабря.
Праздник установлен, чтобы отметить огромное общественное значение этого правозащитного института в Украине, ведь деятельность адвокатуры показывает уровень демократии в государстве. Традиции празднования Дня адвокатуры включают ряд торжественных мер и церемоний, чествования правозащитников и адвокатов.
"Телеграф" поздравляет всех адвокатов с их профессиональным днем и желает терпения, успехов и энергии, а чтобы и вы могли поздравить своих знакомых, мы собрали самые лучшие поздравления с праздником.
Поздравления с Днем адвоката 2021 в картинках
Поздравления с Днем адвоката 2021 в стихах
Поздравляю, адвокаты,
С вашим праздником сейчас,
Будет воля пускай крепкой,
Зорким ваш суровый глаз.
Пусть Фемида помогает
Выиграть любой процесс.
К делу жизни вам желаю
Не утратить интерес.
***
Адвокатов поздравляем,
Разных благ мы им желаем,
Легких дел, хороших клиентов,
Расторопных ассистентов.
Огромного терпения,
В работе вдохновения,
Мира любви, уюта в семье,
Всем, всегда и везде.
***
Адвокат — это не профессия, а призвание.
Гордо несете справедливости знамя.
Вы всегда отстаиваете честь людей,
Чтобы никто не лил слез много дней.
С праздником вас, милые и дорогие,
Пусть будут все дела для вас простые.
В жизни желаем успеха и доброты,
Пусть останется больше места для красоты.
***
В суде способны защитить
Невинного и честного,
Вас сложно чем-то удивить –
Для вас почти все – пресное.
Но нам задача полностью ясна –
Поздравить вас от всей души,
Наш поздравок прекрасен, как весна,
Его озвучить поспеши.
Также 19 декабря отмечается День святого Николая. "Телеграф" собрал красивые поздравления и с этим праздником.
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