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Поздравления с Католическим Рождеством 2021: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Лучшие поздравления с Католическим Рождеством 2021 Новость обновлена 24 декабря 2021, 08:16
Лучшие поздравления с Католическим Рождеством 2021

Самые красивые и душевные поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и картинки. 

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира, только католики отмечают его по григорианскому календарю - 25 декабря, а православные по юлианскому — 7 января. В Украине оба варианта имеют официальный статус и выделяются дополнительными выходными. 

В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 24 декабря, когда в небе восходит первая вечерняя звезда (у православных пост заканчивается 6 января). 

"Телеграф" поздравляет всех с Рождеством и желает своим читателям радостных событий, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу. 

Мы подготовили для вас красивые картинки и открытки, а также душевные поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском и украинском языках, чтобы вы могли поздравить своих родственников, друзей, коллег и просто знакомых. 

Поздравления с Рождеством в картинках 

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском

Пусть в двери праздник постучится,

И Рождество придет к Вам в дом.

И непременно волшебство случится,

Заполнит всё вокруг добром.

Чтоб в доме был Вашем достаток,

Покой, гармония и мир.

В делах царил всегда порядок,

Здоров и счастлив каждый был.

С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.

Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!

Наступает Рождество,

Все свои заботы бросьте,

Пусть добро и волшебство

В славный час приходят в гости.

Пусть сияет блеск свечей,

Все плохое прогоняя,

В лучшую из всех ночей

Светом счастья одаряя!

Счастливого Рождества!

Пусть будет судьба к вам щедра,

Пусть будет благо в семье,

Пусть будет покой на душе.

Любовь пусть в сердце живёт,

Рождественское утро

Вам радость принесёт.

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на украинском

Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Нехай все хороше трапляється частіше, а погане — обходить стороною.

Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий празник бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє вам серце Різдвяним теплом,

Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,

І щастя надовго оселиться в нім!

У свято на Різдво Христове

Бажаю щастя неземного,

Щоби змогли ви відродити

Уміння в правді й мирі жити,

А Бог за віру і терпіння

Своє надасть благословіння.

Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом і теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, з святом!

Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.

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