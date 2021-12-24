Поздравления с Католическим Рождеством 2021: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
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Самые красивые и душевные поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и картинки.
Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира, только католики отмечают его по григорианскому календарю - 25 декабря, а православные по юлианскому — 7 января. В Украине оба варианта имеют официальный статус и выделяются дополнительными выходными.
В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 24 декабря, когда в небе восходит первая вечерняя звезда (у православных пост заканчивается 6 января).
"Телеграф" поздравляет всех с Рождеством и желает своим читателям радостных событий, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу.
Мы подготовили для вас красивые картинки и открытки, а также душевные поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском и украинском языках, чтобы вы могли поздравить своих родственников, друзей, коллег и просто знакомых.
Поздравления с Рождеством в картинках
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском
Пусть в двери праздник постучится,
И Рождество придет к Вам в дом.
И непременно волшебство случится,
Заполнит всё вокруг добром.
Чтоб в доме был Вашем достаток,
Покой, гармония и мир.
В делах царил всегда порядок,
Здоров и счастлив каждый был.
С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.
Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!
Наступает Рождество,
Все свои заботы бросьте,
Пусть добро и волшебство
В славный час приходят в гости.
Пусть сияет блеск свечей,
Все плохое прогоняя,
В лучшую из всех ночей
Светом счастья одаряя!
Счастливого Рождества!
Пусть будет судьба к вам щедра,
Пусть будет благо в семье,
Пусть будет покой на душе.
Любовь пусть в сердце живёт,
Рождественское утро
Вам радость принесёт.
Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на украинском
Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Нехай все хороше трапляється частіше, а погане — обходить стороною.
Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий празник бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце Різдвяним теплом,
Здоров’я й кохання наповнять ваш дім,
І щастя надовго оселиться в нім!
У свято на Різдво Христове
Бажаю щастя неземного,
Щоби змогли ви відродити
Уміння в правді й мирі жити,
А Бог за віру і терпіння
Своє надасть благословіння.
Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом і теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, з святом!
Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.
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