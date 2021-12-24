Поздравления с Католическим Рождеством 2021: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Самые красивые и душевные поздравления с католическим Рождеством: проза, стихи, смс и картинки.

Рождество Христово – главный праздник христиан всего мира, только католики отмечают его по григорианскому календарю - 25 декабря, а православные по юлианскому — 7 января. В Украине оба варианта имеют официальный статус и выделяются дополнительными выходными.

В это время верующие причащаются и исповедуются, а также соблюдают строгий пост, который завершается 24 декабря, когда в небе восходит первая вечерняя звезда (у православных пост заканчивается 6 января).

"Телеграф" поздравляет всех с Рождеством и желает своим читателям радостных событий, достатка в доме, крепкого здоровья и крепкой веры в удачу.

Мы подготовили для вас красивые картинки и открытки, а также душевные поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском и украинском языках, чтобы вы могли поздравить своих родственников, друзей, коллег и просто знакомых.

Поздравления с Рождеством в картинках

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на русском

Пусть в двери праздник постучится, И Рождество придет к Вам в дом. И непременно волшебство случится, Заполнит всё вокруг добром. Чтоб в доме был Вашем достаток, Покой, гармония и мир. В делах царил всегда порядок, Здоров и счастлив каждый был.

С Католическим Рождеством поздравляю! Пусть этот праздник подарит вам счастье, а вашему дому гармонию и уют. Пусть весь негатив останется позади, а впереди будут ждать только светлые и веселые дни, полные побед, радостей и приятных сюрпризов.

Поздравляю с самым добрым, светлым, чистым, чудесным праздником католического Рождества! Пусть добро, предвкушение счастья, тепло, радость встречи с близкими, мир, праздничная атмосфера заполнят мысли. Пусть приятными хлопотами станут: выбор подарков, угощение, соблюдение традиций. Веры, любви, красоты, волшебства!

Наступает Рождество, Все свои заботы бросьте, Пусть добро и волшебство В славный час приходят в гости. Пусть сияет блеск свечей, Все плохое прогоняя, В лучшую из всех ночей Светом счастья одаряя!

Счастливого Рождества! Пусть будет судьба к вам щедра, Пусть будет благо в семье, Пусть будет покой на душе. Любовь пусть в сердце живёт, Рождественское утро Вам радость принесёт.

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе на украинском

Нехай цей день дозволить вам зібрати всіх близьких людей у вашому серці. Будьте веселі, шасливі, вдячні. Нехай ангели співають для вас і обдаровують своєю благодаттю. Нехай все хороше трапляється частіше, а погане — обходить стороною.

Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий празник бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, Зігріє вам серце Різдвяним теплом, Здоров’я й кохання наповнять ваш дім, І щастя надовго оселиться в нім!

У свято на Різдво Христове Бажаю щастя неземного, Щоби змогли ви відродити Уміння в правді й мирі жити, А Бог за віру і терпіння Своє надасть благословіння.

Дорогий друже, прийми мої вітання з Різдвом Христовим. Це свято відрізняється особливою добротою, світлом і теплом. Я від усього серця бажаю тобі щастя, успіхів, удачі у всіх твоїх починаннях. Нехай всі бажання здійсняться, з святом!

Ранее "Телеграф" писал, что глава Православной церкви Украины Епифаний рассказал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.