С днем дочери! Красочные видеопоздравления и яркие открытки с праздником
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Праздник официального статуса не имеет, но это не мешает его отмечать
Среди уже традиционных семейных праздников, помимо Дня матери или Дня отца, есть также достаточно милое торжество, когда в семьях принято поздравлять дочерей — День дочери. Этот замечательный семейный праздник отмечается ежегодно 25 апреля, и с каждым годом он становится все более популярным.
День дочери — это международная инициатива, основная задача которой привлечь внимание общества на проблемы девочек в семье. А также этот праздник это отличная возможность лишний раз родителям напомнить своей дочери о любви к ней.
Не забудьте поздравить свою дочь с этим праздником, а для этого "Телеграф" составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус: картинки, открытки, стихи и видео.
Поздравления с Днем дочери в картинках:
Поздравления с Днем дочери в стихах и прозе:
Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! И обязательно будь счастлива!
Доченька моя родная,
От души тебе желаю,
Быть красивей всех на свете,
Быть причиной добрых сплетен.
Быть любимой и любить,
Радость на душе хранить.
Быть счастливой и везучей,
Что бы жизнь была не скучной.
Дорогая наша! Мы с папой поздравляем тебя с Днем дочери! После твоего появления на свет наша жизнь наполнилась смыслом и так продолжается по сей день. Будь счастлива, любима и здорова!
Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед,
Пусть судьба подарит счастливый билет,
Пусть достанется тебе лакомый кусок,
Пусть не придётся тебе затягивать поясок!
Чтоб не нуждалась ни в чём, чтоб богато жила,
Чтоб преданно мужа с работы ждала,
В День Дочери дарю тебе такие пожелания,
И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!
Драгоценная моя девочка, поздравляю тебя с Днем дочери! Я и сейчас прекрасно помню тот день, когда ты только появилась на свет – тогда жизнь для меня заиграла новыми красками. Я знаю, верю и надеюсь, что ты вырастешь прекрасной, мудрой и одаренной девушкой, что у тебя хватит желания и сил отыскать свой собственный путь в этой жизни, найти для себя интересное и полезное занятие. Я люблю тебя!
Дочка славная моя, дорогая, милая!
Что-то редко говорю, как же я тебя люблю
Счастья я тебе желаю, с праздниками поздравляю.
И поверь, что без тебя, жизнь неполная моя.
Ты по жизни будь счастлива, хороша, мила, красива.
Пусть во всём везёт тебе, лишь хорошего в судьбе!
Видеопоздравления с Днем дочери
Больше поздравлений с милым праздником вы можете найти в нашем предыдущем материале — красивые стихи, проза, открытки и картинки с Днем дочери.
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