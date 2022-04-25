С днем дочери! Красочные видеопоздравления и яркие открытки с праздником

Праздник официального статуса не имеет, но это не мешает его отмечать

Среди уже традиционных семейных праздников, помимо Дня матери или Дня отца, есть также достаточно милое торжество, когда в семьях принято поздравлять дочерей — День дочери. Этот замечательный семейный праздник отмечается ежегодно 25 апреля, и с каждым годом он становится все более популярным.

День дочери — это международная инициатива, основная задача которой привлечь внимание общества на проблемы девочек в семье. А также этот праздник это отличная возможность лишний раз родителям напомнить своей дочери о любви к ней.

Не забудьте поздравить свою дочь с этим праздником, а для этого "Телеграф" составил подборку ярких и красочных поздравлений на любой вкус: картинки, открытки, стихи и видео.

Поздравления с Днем дочери в картинках:

Поздравления с Днем дочери в стихах и прозе:

Дорогая наша девочка, от души поздравляем тебя с праздником! Ты наша радость, гордость и счастье! Радуйся каждому новому дню, встречай людей с улыбкой, никогда не сдавайся! И обязательно будь счастлива!

Доченька моя родная, От души тебе желаю, Быть красивей всех на свете, Быть причиной добрых сплетен. Быть любимой и любить, Радость на душе хранить. Быть счастливой и везучей, Что бы жизнь была не скучной.

Дорогая наша! Мы с папой поздравляем тебя с Днем дочери! После твоего появления на свет наша жизнь наполнилась смыслом и так продолжается по сей день. Будь счастлива, любима и здорова!

Пусть ангел-хранитель тебя укроет от бед, Пусть судьба подарит счастливый билет, Пусть достанется тебе лакомый кусок, Пусть не придётся тебе затягивать поясок! Чтоб не нуждалась ни в чём, чтоб богато жила, Чтоб преданно мужа с работы ждала, В День Дочери дарю тебе такие пожелания, И чтоб не видела в твоих глазах я отчаяния!

Драгоценная моя девочка, поздравляю тебя с Днем дочери! Я и сейчас прекрасно помню тот день, когда ты только появилась на свет – тогда жизнь для меня заиграла новыми красками. Я знаю, верю и надеюсь, что ты вырастешь прекрасной, мудрой и одаренной девушкой, что у тебя хватит желания и сил отыскать свой собственный путь в этой жизни, найти для себя интересное и полезное занятие. Я люблю тебя!

Дочка славная моя, дорогая, милая! Что-то редко говорю, как же я тебя люблю Счастья я тебе желаю, с праздниками поздравляю. И поверь, что без тебя, жизнь неполная моя. Ты по жизни будь счастлива, хороша, мила, красива. Пусть во всём везёт тебе, лишь хорошего в судьбе!

Видеопоздравления с Днем дочери

Больше поздравлений с милым праздником вы можете найти в нашем предыдущем материале — красивые стихи, проза, открытки и картинки с Днем дочери.