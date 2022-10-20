Именины Сергея 20 октября: лучшие поздравления с днем ангела

В День ангела Сергея адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах.

Сегодня, 20 октября, свой День ангела отмечают мужчины по имени Сергей. Если у вас есть такие знакомые, друзья и родные, не забудьте их поздравить и отправить самые лучшие, прикольные и искренние поздравления с Днем ангела.

Имя Сергей в переводе означает "ясный" и "высокочтимый". Таким именем чаще всего обладают люди энергичные, активные, нескучные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.

В день ангела Сергея, 20 октября, примите наилучшие пожелания. А "Телеграф" подготовил добрые, светлые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.

Лучшие поздравления Сергею с днем ангела в прозе

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Дорогой Сергей, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи

и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка,

огромных перспектив развития и уважения, искренней любви

и бесконечного счастья.

Смс поздравления Сергею с Днем ангела

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Для вас пусть открываются

Все двери нараспашку.

Чтобы везло по жизни,

И было все, как в сказке.

Найдите свой оазис

В пустыне серых дней.

Пусть будет все по плану

И все для вас, Сергей!

Добрые поздравления с именинами Сергея своими словами

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Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы

даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной.

Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость.

Успехов, здоровья и всего самого лучшего.

Люби и будь любим, ведь это для человека очень важно.

Прикольные поздравления с днем ангела Сергею в стихах

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Сережка — лучший в мире друг,

Самый заботливый супруг,

Тебя чтят люди и семья,

Видна всем доброта твоя.

Ревнив немного, ну пускай,

Мужской характер у тебя.

Любимую не отпускай!

И знай, с тобой твои друзья!

Именины Сергея: красивые поздравления с Днем ангела

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Пожелаю я, Сергей,

Море благ и позитива,

Будь бодрей и веселей,

Как король, живи красиво.

Пусть удача с каждым днем

Все дела сопровождает,

И большой успех во всем

Непременно ожидает!

Искренние пожелания в День ангела Сергея в прозе

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Дорогой Сережа, поздравляю тебя с именинами и желаю

всеобъемлющего мира, большой удачи, блестящей карьеры,

высокого достатка, огромных перспектив развития,

искренней любви и несомненного счастья.

Доброе поздравление с днем ангела Сергею

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Сергей, Сережа, Сереженька, я тебя от всей души поздравляю с именинами!

Желаю жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия,

благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи.

Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным!

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