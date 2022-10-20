Именины Сергея 20 октября: лучшие поздравления с днем ангела
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В День ангела Сергея адресуйте именинникам красивые поздравления в прозе и стихах.
Сегодня, 20 октября, свой День ангела отмечают мужчины по имени Сергей. Если у вас есть такие знакомые, друзья и родные, не забудьте их поздравить и отправить самые лучшие, прикольные и искренние поздравления с Днем ангела.
Имя Сергей в переводе означает "ясный" и "высокочтимый". Таким именем чаще всего обладают люди энергичные, активные, нескучные и действенные, в то же время не лишенные сентиментальности.
В день ангела Сергея, 20 октября, примите наилучшие пожелания. А "Телеграф" подготовил добрые, светлые и прикольные поздравления с именинами в стихах и прозе.
Лучшие поздравления Сергею с днем ангела в прозе
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Дорогой Сергей, поздравляю тебя с именинами и желаю большой удачи
и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка,
огромных перспектив развития и уважения, искренней любви
и бесконечного счастья.
Смс поздравления Сергею с Днем ангела
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Для вас пусть открываются
Все двери нараспашку.
Чтобы везло по жизни,
И было все, как в сказке.
Найдите свой оазис
В пустыне серых дней.
Пусть будет все по плану
И все для вас, Сергей!
Добрые поздравления с именинами Сергея своими словами
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Сергей, поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы
даже самая темная полоса в твоей жизни оказалась взлетной.
Пусть впереди тебя ждет только счастье и радость.
Успехов, здоровья и всего самого лучшего.
Люби и будь любим, ведь это для человека очень важно.
Прикольные поздравления с днем ангела Сергею в стихах
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Сережка — лучший в мире друг,
Самый заботливый супруг,
Тебя чтят люди и семья,
Видна всем доброта твоя.
Ревнив немного, ну пускай,
Мужской характер у тебя.
Любимую не отпускай!
И знай, с тобой твои друзья!
Именины Сергея: красивые поздравления с Днем ангела
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Пожелаю я, Сергей,
Море благ и позитива,
Будь бодрей и веселей,
Как король, живи красиво.
Пусть удача с каждым днем
Все дела сопровождает,
И большой успех во всем
Непременно ожидает!
Искренние пожелания в День ангела Сергея в прозе
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Дорогой Сережа, поздравляю тебя с именинами и желаю
всеобъемлющего мира, большой удачи, блестящей карьеры,
высокого достатка, огромных перспектив развития,
искренней любви и несомненного счастья.
Доброе поздравление с днем ангела Сергею
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Сергей, Сережа, Сереженька, я тебя от всей души поздравляю с именинами!
Желаю жизни без забот и проблем, прекрасного самочувствия,
благополучия, удачи, веселого настроения, бодрости и удачи.
Будь успешным, добрым, самым любимым и желанным!
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