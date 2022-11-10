Со Всемирным днем молодежи 2022! Яркие картинки и открытки с поздравлениями

Яркие открытки с поздравлениями для молодежи

Ежегодно, 10 ноября, во всем мире отмечается Всемирный день молодежи. Стоит отметить, что праздник был установлен в честь годовщины основания Всемирной федерации демократической молодежи в Лондоне в 1945 году.

Отметим, что в Украине уже отмечался День молодежи — с 2022 года дата его празднования совпадает с датой, когда проводят Международный день молодежи во всем мире, а именно 12 августа. Однако разве это причина и не поздравить молодежь еще раз?

"Телеграф" подготовил для читателей красивые открытки и картинки ко Дню молодежи, которыми можно поздравить молодых украинцев. Обязательно пожелайте им мирного неба, добра и победы.

Поздравления со Всемирным днем молодежи 2022: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения в СМС.