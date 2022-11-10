Зі Всесвітнім днем молоді 2022! Яскраві картинки та листівки з вітаннями

Яскраві листівки з вітаннями для молоді

Щорічно, 10 листопада, у всьому світі відзначається Всесвітній день молоді. Варто зазначити, що свято було встановлено на честь річниці заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді у Лондоні у 1945 році.

Зазначимо, що в Україні вже відзначався День молоді — з 2022 року дата його святкування збігається з датою, коли проводять Міжнародний день молоді у всьому світі, а саме 12 серпня. Однак, хіба це причина і не привітати молодь ще раз?

"Телеграф" підготував для читачів гарні листівки та картинки до Дня молоді, якими можна привітати молодих українців. Обов’язково побажайте їм мирного неба, добра та перемоги.

Привітання зі Всесвітнім днем молоді 2022: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.