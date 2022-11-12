С Днем ангела, Елена! Яркие открытки и картинки, чтобы поздравить именинницу

Красивые поздравления на именины Елены в материале "Телеграфа"

В календаре праздников на ноябрь-2022 в Украине отмечено ряд важных дат. Также много украинцев празднуют свои именины, а 12 ноября поздравить с Днем ангела нужно обладательниц с прекрасным именем Елена.

В этот день в православной церкви почитают память преподобной Елены Сербской, королевы. "Телеграф" рассказывает о значении имени, а также публикует поздравительные открытки и картинки ко Дню ангела Елены.

Именины Елены 12 ноября: значение имени

В детстве Елены предпочитают проводить свое свободное время в кругу самых родных, а вот со сверстниками в общении девочкам бывает нередко трудно. Елены изобретательны, умны не по годам, а с взрослением обзаводятся множеством увлечений. Очень похожи на отца, любят тихие семейные посиделки. К тому же, рожденные 12 ноября имеют спокойный и краткий нрав.

Поздравления с Днем ангела Елены 2022: открытки и картинки

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники отмечают православные христиане в ноябре 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.