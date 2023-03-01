День бабушки 2023: нежные картинки и поздравления для самой родной
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Оригинальные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки и картинки для бабушки
День бабушки — один из самых милых семейных праздников, который ежегодно отмечают во многих странах мира. Даты могут отличаться, но традиции у всех одинаковые: в этот день принято поздравлять бабушек, дарить им милые презенты или цветы и благодарить за все, что они сделали для своей семьи.
Чтобы вы могли порадовать своих родных, "Телеграф" собрал самые красивые поздравления с днем бабушки — милые картинки, нежные открытки и искренние поздравления своими словами. И, конечно же, стихотворные поздравления с днем бабушек 2023.
Красивые картинки и открытки с днем бабушек
Стихи для поздравления бабушек
Моя бабуля дорогая,
Тебя на свете лучше нет!
Здорова будь, моя родная,
Живи счастливо до ста лет!
Тебе желаю улыбаться
И верить в лучшее всегда,
Тогда мечты начнут сбываться
Легко и просто, без труда!
***
С днём бабушек я поздравляю,
Тебе, родная, пожелаю:
Всегда здорова будь и молода,
Не входят в дом пусть холода.
Семья пусть любит, уважает,
Пусть ценит и не обижает.
Будь самой модной и крутой
И пусть успех будет с тобой!
***
У бабушек наших
Свой день тоже есть —
О празднике не забываем.
Заслуг наших бабушек
Просто не счесть,
Мы им от души пожелаем:
Здоровья, энергии,
Света, добра,
И жизни такой интересной,
Чтоб била ключом,
Чтоб счастливой была,
Гремела, как звонкая песня!
***
Мне тебя поздравить — честь,
Поклонится за заботу.
У меня ты рядом есть,
Повезло мне с тобой очень!
В день всех бабушек хочу
Я тебе признаться прямо:
Ты не старишься ничуть,
Со мной рядом ты, как мама.
***
С Днем бабушек! Сегодня повод
Сказать, как я тебя люблю,
Обнять тебя, бабуля, снова,
Сказать: "За всё благодарю",
Добра, тепла тебе, уюта —
Хочу от сердца пожелать,
И счастье пусть тебя окутать
Скорее сможет, процветать,
Бабушка милая, желаю,
Про грусть, печали забывать,
А душа твоя молодая —
Пусть не перестает мечтать!
***
Пусть заботятся родные,
Нежно берегут любя,
Греют руки дорогие
И скучают без тебя!
Я хочу тебя поздравить
С днем, что только для тебя,
Ведь прекрасней всех на свете
Ты, бабусенька моя!
Красивые поздравления с днем бабушек своими словами
- Бабушка, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый день твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и любовью. Ты самая лучшая бабушка на свете!
- Сегодня, в этот прекрасный и радостный день, хочу от всей души поздравить тебя с праздником мудрости и заботы — Днем бабушки. Желаю тебе, моя дорогая бабушка, крепкого здоровья, везения во всех начинаниях, радости, любви, тепла и уюта. А еще — много улыбок вокруг, чтобы душа всегда радовалась!
- Дорогая моя бабушка! Поздравляю Вас с праздником – Днем Бабушки! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрящего духа и много радостных моментов. Вы – источник мудрости, нежности и заботы и Ваш вклад в нашу жизнь просто неоценим. Пусть каждый день будет полон добра, достатка и тепла семейного уюта. Желаю мира и согласия, многих лет в любви и добром здравии!
- Бабушка − это не диагноз и возраст. Бабушка − это почетное звание, которое дается женщине, достойно воспитавшей своих детей и получившей в награду огромную радость − любимых внуков. Желаю всем бабушкам оставаться в душе вечно молодыми и активными, никогда не болеть и не стареть сердцем. Желаю вам много энергии и такого же задора и любви к жизни, как у ваших внуков. С Днем бабушек!
"Телеграф" также подготовил для вас подборку прекрасных поздравлений с началом весны — красивые картинки и открытки, которые можно отправить своим друзьям и родным, чтобы напомнить, что пришло время перемен и возрождения природы. Надеемся, эти теплые пожелания подарят вам и вашим близким приятные эмоции и улыбки!