День бабушки 2023: нежные картинки и поздравления для самой родной

Оригинальные поздравления в стихах и прозе, красивые открытки и картинки для бабушки

День бабушки — один из самых милых семейных праздников, который ежегодно отмечают во многих странах мира. Даты могут отличаться, но традиции у всех одинаковые: в этот день принято поздравлять бабушек, дарить им милые презенты или цветы и благодарить за все, что они сделали для своей семьи.

Чтобы вы могли порадовать своих родных, "Телеграф" собрал самые красивые поздравления с днем бабушки — милые картинки, нежные открытки и искренние поздравления своими словами. И, конечно же, стихотворные поздравления с днем бабушек 2023.

Красивые картинки и открытки с днем бабушек

Стихи для поздравления бабушек

Моя бабуля дорогая,

Тебя на свете лучше нет!

Здорова будь, моя родная,

Живи счастливо до ста лет!

Тебе желаю улыбаться

И верить в лучшее всегда,

Тогда мечты начнут сбываться

Легко и просто, без труда!

***

С днём бабушек я поздравляю,

Тебе, родная, пожелаю:

Всегда здорова будь и молода,

Не входят в дом пусть холода.

Семья пусть любит, уважает,

Пусть ценит и не обижает.

Будь самой модной и крутой

И пусть успех будет с тобой!

***

У бабушек наших Свой день тоже есть — О празднике не забываем. Заслуг наших бабушек Просто не счесть, Мы им от души пожелаем: Здоровья, энергии, Света, добра, И жизни такой интересной, Чтоб била ключом, Чтоб счастливой была, Гремела, как звонкая песня!

***

Мне тебя поздравить — честь,

Поклонится за заботу.

У меня ты рядом есть,

Повезло мне с тобой очень!

В день всех бабушек хочу

Я тебе признаться прямо:

Ты не старишься ничуть,

Со мной рядом ты, как мама.

***

С Днем бабушек! Сегодня повод Сказать, как я тебя люблю, Обнять тебя, бабуля, снова, Сказать: "За всё благодарю", Добра, тепла тебе, уюта — Хочу от сердца пожелать, И счастье пусть тебя окутать Скорее сможет, процветать, Бабушка милая, желаю, Про грусть, печали забывать, А душа твоя молодая — Пусть не перестает мечтать!

***

Пусть заботятся родные,

Нежно берегут любя,

Греют руки дорогие

И скучают без тебя!

Я хочу тебя поздравить

С днем, что только для тебя,

Ведь прекрасней всех на свете

Ты, бабусенька моя!

Красивые поздравления с днем бабушек своими словами

Бабушка, поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый день твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и любовью. Ты самая лучшая бабушка на свете!

Сегодня, в этот прекрасный и радостный день, хочу от всей души поздравить тебя с праздником мудрости и заботы — Днем бабушки. Желаю тебе, моя дорогая бабушка, крепкого здоровья, везения во всех начинаниях, радости, любви, тепла и уюта. А еще — много улыбок вокруг, чтобы душа всегда радовалась!

Дорогая моя бабушка! Поздравляю Вас с праздником – Днем Бабушки! Желаю Вам крепкого здоровья, бодрящего духа и много радостных моментов. Вы – источник мудрости, нежности и заботы и Ваш вклад в нашу жизнь просто неоценим. Пусть каждый день будет полон добра, достатка и тепла семейного уюта. Желаю мира и согласия, многих лет в любви и добром здравии!

Бабушка − это не диагноз и возраст. Бабушка − это почетное звание, которое дается женщине, достойно воспитавшей своих детей и получившей в награду огромную радость − любимых внуков. Желаю всем бабушкам оставаться в душе вечно молодыми и активными, никогда не болеть и не стареть сердцем. Желаю вам много энергии и такого же задора и любви к жизни, как у ваших внуков. С Днем бабушек!

"Телеграф" также подготовил для вас подборку прекрасных поздравлений с началом весны — красивые картинки и открытки, которые можно отправить своим друзьям и родным, чтобы напомнить, что пришло время перемен и возрождения природы. Надеемся, эти теплые пожелания подарят вам и вашим близким приятные эмоции и улыбки!