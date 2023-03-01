День бабусі 2023: ніжні картинки та привітання для найріднішої

Оригінальні привітання у віршах і прозі, красиві листівки й картинки для бабусі

День бабусі — одне з наймиліших сімейних свят, яке щороку відзначають у багатьох країнах світу. Дати можуть відрізнятися, але традиції у всіх однакові: в цей день заведено вітати бабусь, дарувати їм милі презенти або квіти й дякувати за все, що вони зробили для своєї сім’ї.

Щоб ви могли порадувати своїх найрідніших, "Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з днем бабусі — милі картинки, ніжні листівки та щирі поздоровлення своїми словами. І, звісно ж, віршовані привітання з днем бабусь 2023.

Красиві картинки та листівки з днем бабусь

Вірші для привітання бабусі

Люба бабусю, вітаю зі святом!

Хочу здоров’я тобі побажати.

Хай твої очі від горя не плачуть,

Діти й онуки теплом хай віддячать.

***

***

Щоб ти всміхалась і завжди раділа,

Серце ніколи тобі не боліло,

Щоб ти щаслива й спокійна була

І до 100 років іще прожила!

***

Моя рідна бабусю! Я за тебе молюся, Щоб була завжди здорова, Жила в мирі й любові. Щастя, радості, удачі, Твої очі хай не плачуть. Живи довго, не хворій, Дітям, внукам — всім радій!

***

Здоров’я поспішаєм побажати,

І літ багато золотих прожити,

Бажаємо не тільки внуків доглядати,

А ще і правнуків женити.

Найкращу бабусю сьогодні вітаю, Здоров’я, наснаги та щастя бажаю. Завжди посміхайся та вигляд май гарний, Ти сама кохана, найкраща насправді! Бажаю, щоб очі твої посміхались, В житті негаразди тобі не траплялись. Щоб кожна подія приносила радість І щоб безтурботна була твоя старість!

Це бабусечка моя,

Привітаю її я:

Побажаю щастя й долі,

Щоб всього було доволі,

Щоб життю Вона раділа

І ніколи не хворіла!

Гарні привітання з днем бабусь своїми словами

Бабусенько, вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день твоє життя буде наповнений радістю, здоров'ям та любов'ю. Ти найкраща бабуся на світі!

Сьогодні, у цей прекрасний і радісний день, хочу від щирого серця привітати тебе зі святом мудрості і турботи — Днем бабусі. Бажаю тобі, моя люба бабусенька, міцного здоров'я, везіння у всіх починаннях, радості, любові, тепла і затишку. А ще — багато-багато посмішок навколо, щоби душа завжди раділа!

Дорога моя бабусю! Щиро вітаю Вас зі святом – Днем Бабусі! Бажаю Вам міцного здоров'я, бадьорого духу і багато радісних моментів. Ви – джерело мудрості, ніжності й турботи і Ваш внесок у наші життя просто неоцінений. Нехай кожен день буде сповнений добром, достатком і теплом родинного затишку. Миру і злагоди, многая літа у любові й доброму здоров’ї!

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