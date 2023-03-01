День бабусі 2023: ніжні картинки та привітання для найріднішої
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Оригінальні привітання у віршах і прозі, красиві листівки й картинки для бабусі
День бабусі — одне з наймиліших сімейних свят, яке щороку відзначають у багатьох країнах світу. Дати можуть відрізнятися, але традиції у всіх однакові: в цей день заведено вітати бабусь, дарувати їм милі презенти або квіти й дякувати за все, що вони зробили для своєї сім’ї.
Щоб ви могли порадувати своїх найрідніших, "Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання з днем бабусі — милі картинки, ніжні листівки та щирі поздоровлення своїми словами. І, звісно ж, віршовані привітання з днем бабусь 2023.
Красиві картинки та листівки з днем бабусь
Вірші для привітання бабусі
Люба бабусю, вітаю зі святом!
Хочу здоров’я тобі побажати.
Хай твої очі від горя не плачуть,
Діти й онуки теплом хай віддячать.
***
***
Щоб ти всміхалась і завжди раділа,
Серце ніколи тобі не боліло,
Щоб ти щаслива й спокійна була
І до 100 років іще прожила!
***
Моя рідна бабусю!
Я за тебе молюся,
Щоб була завжди здорова,
Жила в мирі й любові.
Щастя, радості, удачі,
Твої очі хай не плачуть.
Живи довго, не хворій,
Дітям, внукам — всім радій!
***
Здоров’я поспішаєм побажати,
І літ багато золотих прожити,
Бажаємо не тільки внуків доглядати,
А ще і правнуків женити.
Найкращу бабусю сьогодні вітаю,
Здоров’я, наснаги та щастя бажаю.
Завжди посміхайся та вигляд май гарний,
Ти сама кохана, найкраща насправді!
Бажаю, щоб очі твої посміхались,
В житті негаразди тобі не траплялись.
Щоб кожна подія приносила радість
І щоб безтурботна була твоя старість!
Це бабусечка моя,
Привітаю її я:
Побажаю щастя й долі,
Щоб всього було доволі,
Щоб життю Вона раділа
І ніколи не хворіла!
Гарні привітання з днем бабусь своїми словами
- Бабусенько, вітаю тебе зі святом! Нехай кожен день твоє життя буде наповнений радістю, здоров'ям та любов'ю. Ти найкраща бабуся на світі!
- Сьогодні, у цей прекрасний і радісний день, хочу від щирого серця привітати тебе зі святом мудрості і турботи — Днем бабусі. Бажаю тобі, моя люба бабусенька, міцного здоров'я, везіння у всіх починаннях, радості, любові, тепла і затишку. А ще — багато-багато посмішок навколо, щоби душа завжди раділа!
- Дорога моя бабусю! Щиро вітаю Вас зі святом – Днем Бабусі! Бажаю Вам міцного здоров'я, бадьорого духу і багато радісних моментів. Ви – джерело мудрості, ніжності й турботи і Ваш внесок у наші життя просто неоцінений. Нехай кожен день буде сповнений добром, достатком і теплом родинного затишку. Миру і злагоди, многая літа у любові й доброму здоров’ї!
"Телеграф" також підготував для вас добірку чудових привітань із початком весни — красиві картинки та листівки, які можна відправити своїм друзям і рідним, щоб нагадати, що настав час змін і відродження природи. Сподіваємося, ці теплі побажання подарують вас і вашим близьким приємні емоції та посмішки!